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Yunan “Potami” Partisi Başkanı Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulundu!

Yunanistan’ın “Potami” partisinin başkanı Stavros Teodorakis Güney Kıbrıs’a giderek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’yla görüştü.

Yunan “Potami” Partisi Başkanı Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulundu!

Yunanistan’ın “Potami” partisinin başkanı Stavros Teodorakis Güney Kıbrıs’a giderek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’yla görüştü.

15 Mayıs 2018 Salı 12:42
Yunan “Potami” Partisi Başkanı Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulundu!

 Yunanistan’ın “Potami” partisinin başkanı Stavros Teodorakis Güney Kıbrıs’a giderek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’yla görüştü.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Potami” partisi başkanı Stavros Teodorakis’in Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüşmesinde enerji ve Kıbrıs sorununun ele alındığını yazdı.
Habere göre Anastasiadis, enerji konusundaki gelişmeler ve EastMed projesi hakkında Teodorakis’e bilgi verirken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmesi ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalar konusunda da bilgi aktardı.

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Teodorakis ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise görüşme sonrasında yaptıkları açıklamada, Kıbrıs sorununa Guterres çerçevesi temelinde bir çözüm bulunması konusuna vurgu yaptılar.
Teodorakis ve Kiprianu, iki ayrı devletli bir çözümün kabul edilemeyeceğini belirttiler.
 


Son Güncelleme: 15.05.2018 15:52
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