Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Temmuz 2017 Cuma 08:14

Yunan Meclisi’nin “kıbrıs Dosyası” Rum Meclisi’ne Teslim Edildi

Yunan Meclisi Özel Araştırma Komitesi’nin “Kıbrıs Dosyası” için topladığı gizli belgelerin kopyalarını içeren 11 kolinin dün akşam Rum Meclisi’ne gayrı resmi teslim edildiği ve meclisin yüksek korumalı odasında tutulduğu haber verildi.

Yunan Meclisi'nin 'kıbrıs Dosyası” Rum Meclisi'ne Teslim Edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

İLK İŞ 11 KOLİDEKİ 134 DOSYANIN DİJİTAL ORTAMA GEÇİRİLMESİ. GİZLİLİK DERECESİNE SONRA KARAR VERİLECEK

 Yunan Meclisi Özel Araştırma Komitesi’nin “Kıbrıs Dosyası” için topladığı gizli belgelerin kopyalarını içeren 11 kolinin dün akşam Rum Meclisi’ne gayrı resmi teslim edildiği ve meclisin yüksek korumalı odasında tutulduğu haber verildi.

Politis ve diğer gazetelere göre, gizli belgelerin resmi teslimi bugün Rum Meclisi’nde düzenlenecek ve Yunan Meclis Başkanı Nikos Votsis’in de konuşma yapacağı törenle yapılacak. Belgelerin orijinallerinin Yunan Meclisi’nde tutulacağı kaydedildi.

Habere göre, bu sabah gerçekleştirilecek resmi teslim törenine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis,  Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu ve eski bakanlarla  milletvekilleri katılacak.

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, resmi devir teslimin ardından belgelerin dijital ortama aktarılacağını açıklarken dün akşam Vutsis onuruna verilen yemekte, belgelerin gizli mi tutulacağı yoksa şeffaflık çerçevesinde mi işlem göreceği tartışılmaya başlandı. Şilluris, “Bu malzemenin yönetilmesinde gösterecekleri ciddiyet ve sorumluluğun, başka verileri de alıp alamayacaklarıyla doğrudan ilintili olduğuna” dikkat çekti.

Teslim edilen 11 koli içerisinde Yunan Meclisi Özel Araştırma Komitesi’ne verilen 88 ve alt komiteye sunulan 45 ifadenin yer aldığı 134 dosya bulunduğu kaydedildi.

Haberi “İhanetin Kara Sayfaları 11 Kolide… Yunanistan’dan İhanete Dair Şahadet Malzemesi… Hainler Arşivlerden Ortaya Çıkacak… Mecliste N. Vustis’in De Katılacağı Özel Toplantı ” başlığıyla manşete çeken Haravgi, 11 kolideki 134 dosya içerisinde Makarios’a yönelik darbe ve Barış Harekâtı ile ilgili ifade, ek belge ve dokümanlar bulunduğunu yazdı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cikko Metropoliti Yunanistan Büyükelçiliği’nde Israrlı Cikko Metropoliti Yunanistan Büyükelçiliği’nde...
Kiprianu: “anastasiadis’e Ben Baskı Yaptım” Kiprianu: “anastasiadis’e Ben Baskı Yaptım”
Yangında Kundaklama Şüphesi Yangında Kundaklama Şüphesi
Kasulidis, Bm Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Ülkelerin Büyükelçilerini Bilgilendirdi Kasulidis, Bm Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Ülkelerin...
Baf’taki Türk Mallarıyla İlgili “kaos Ve Kargaşa” Baf’taki Türk Mallarıyla İlgili “kaos Ve Kargaşa”
“Sondajdan Büyük Bir Keşif Beklenmiyor” “Sondajdan Büyük Bir Keşif Beklenmiyor”
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Cikko Metropoliti Yunanistan Büyükelçiliği’nde...
Cikko Metropoliti Nikiforos’un, büyükelçilik konutu inşası için 1998’de Yunanistan devletine sattığı...

Haberi Oku