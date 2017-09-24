Güney Kıbrıs:
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24 Eylül 2017 Pazar 09:50

Yunan Askeri Mezarlığı’ndaki Mermerlerin KKTC’den Alındığı İddia Edildi

Yunan Askeri Mezarlığı’ndaki mermerlerin, 2009-2013 döneminde, Rum Savunma Bakanlığı’nın onayıyla KKTC’den temin edildiği iddia edildi.

Yunan Askeri Mezarlığı'ndaki Mermerlerin KKTC'den Alındığı İddia Edildi
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Yunan Askeri Mezarlığı’ndaki mermerlerin, 2009-2013 döneminde, Rum Savunma Bakanlığı’nın onayıyla KKTC’den temin edildiği iddia edildi.

Simerini gazetesi “Kahramanların Mermerlerini Türk Lirasıyla Ödedik” başlığıyla, edindiği bilgilere dayanarak aktardığı haberinde, Rum Savunma Bakanlığı’nın himayesinde başlatılan, mezarlığın genişletilmesi çalışmalarında, bakanlığın, çalışmaları yürüten inşaat şirketine, mezarların yanında bulunan bölgedeki zemin kaplaması için gereken mermerlerin, KKTC’den temin etmesi için onay verdiğini öne sürdü.

Mermerlerin Güney Kıbrıs’a Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca yasal olarak geçtiğini; ancak “etik açıdan uygunsuz” bir durumun söz konusu olduğunu savunan gazete, bu bilgilerin, yapı çalışmalarını üstlenen müteahhit tarafından da teyit edildiğini iddia etti.

Gazeteye göre, Rum Savunma Bakanlığı’nın da konudan haberdar olduğunu savunan müteahhit, mezarlıkta kullanılan mermerlerden Güney Kıbrıs’ta bulunmadığını; bulunan mermerlerin de KKTC’den geçirildiğini ve mermerlerin KKTC’deki fiyattan daha pahalıya geldiğini öne sürdü.

Gazete, bu uygulamanın, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) bazı birliklerinde de görüldüğünü; ancak bu konudaki bir soru üzerine, Savunma Bakanlığı’nın, konuyla ilgili herhangi bir bilgisi bulunmadığını ve askeri birliklerdeki malzemelerin denetiminin tedarikçi, yapan şirket ve malzemenin içeriğiyle ilgili bilgilerin bulunduğu “makine/malzeme onay belgesi” aracılığıyla yapıldığını açıkladığını yazdı.

Haberde, tüm kamu çalışmaları için, müteahhitlerin devlete tüm bilgileri vermekle yükümlü olduğu ve kullanacağı malzemelerin “CE” ibaresi taşıması gerektiği belirtildi.

Gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın, konuyla ilgili araştırma başlatmaya hazır olduğunu açıkladığını; ancak Yunan Askeri Mezarlığı’ndaki durumla ilgili çoğu soruyu yanıtsız bıraktığını da yazdı.

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