Yunan alayına mensup bir asker, terör örgütüne para yardımı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı

Güney Kıbrıs’taki Yunan Alayına (ELDİK) mensup 23 yaşındaki bir Yunan askerinin, Yunanistan makamlarının, aleyhinde Avrupa tutuklama emri çıkarmaları üzerine, geçtiğimiz akşam görev yapmakta olduğu kışlada Rum Polisi tarafından tutuklandığı haber verildi.



Tutuklamanın, Yunan askerinin bir terör örgütünü finanse ettiği gerekçesiyle gerçekleştiğini yazan Politis gazetesi, askerin, Yunanistan’daki “Ateş Hücreleri” isimli örgütle bağlantısı bulunan bir şahsın hesabına 50 Euro bağış yaptığını kaydetti.



Örgütün Yunanistan’daki anti-terör dairesinin takibinde bulunduğunu ifade eden gazete, bunun aynı suçlamayla gerçekleşen 15’inci tutuklama olduğunu da belirtti.



Bağış yapılan paraların, hapishanede çeşitli şeyler satın almaları için, terör faaliyetleriyle ilgili ceza çekmekte olan mahkûmlara aktarılmakta olduğunu yazan gazete, Yunan askerinin dün mahkemeye sevk edildiğini ve Yunanistan’a iade edilmesine itiraz etmediğini ekledi.



