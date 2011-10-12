Yüksek topuklu ayakkabılar sağlığı tehdit ediyor.

Ayakkabı tercih edilirken kişinin sağlığını düşünerek hareket etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün, "Dar kalıplı, üstü basık, sivri burunlu, yüksek topuklu ayakkabılar birçok sağlık

problemlerine davetiye çıkartmaktadır. Özellikle yüksek topuk ve sivri burunlu ayakkabı tercih eden bayanların ayak başparmağı dışa doğru yönelir, ayağın iç yan kenarında da kemik çıkıntısı oluşur. Bu

sorun ayakkabı tercihleri nedeniyle kadınlarda, erkeklere oranla 5 kat fazla görülmektedir. İlerleyen durumlarda başparmak ekleminde kireçlenme görülür. Yürüme çok olumsuz etkilenir.”



Yüksek topuklu ayakkabı giyenlerde vücudun ağırlık merkezinin öne kaydığını ifade eden Prof. Dr. Öğünç, sözlerini şöyle sürdürdü:



”Ağırlığı destekleme alanı daraldığı için de dengenin çabuk bozulması sonucu düşme, ayak burkulması ve ayak bileğinde incinmeler meydana gelebilir. Yüksek topuklu ayakkabı zamanla baldır

kaslarında kısalmalara neden olur. İlaveten vücut ağırlık merkezinin öne kayması nedeniyle bacak kaslarında aşırı zorlanma ve ağrılar görülebilir. Yüksek topuklu ayakkabı giymek, vücudun ağırlık

merkezini öne kaydırarak dize ilave yük bindirir. Bu da dizlerde ağrı ve ileri yaşlarda kireçlenmelere neden olur. Vücudun ağırlık merkezinin öne kayması belde kavis artışını sağlar. Bu bel kaslarında aşırı

gerginlik ve ağrı yapar. Fazla kilolar, bu ağrıyı daha da çoğaltır."



Ayakkabı alırken dikkat edilmesi gereken hususları da sıralayan Prof. Dr. Öğün, şöyle konuştu:

"Ayakkabılarınızı akşama doğru alın. Gün boyu ayaklarınıza yük bindiği için akşama doğru ayaklar şişer ve genişler. Böylece akşam alınan ayakkabı rahat ise, gün boyu giydiğinizde rahatsız etmez.

Ayakkabının uzunluğu ve genişliği ayağınızla orantılı olmalıdır. Yaş ilerledikçe ayak tabanında çökme sonucu ayaklar uzar ya da genişler, bu nedenle ayak numaranızı aralıklı olarak kontrol edin.

Ayakkabı alırken her iki ayakkabıyı da deneyin. Çünkü çoğu kişide, iki ayağın boy ve genişliği aynı değildir. Ayak bileği burkulmalarını önlemek için daha geniş ve daha kısa topuklu olanları tercih edin.

Ayakkabının topuk yüksekliği 2.5 santimetreyi aşmamalıdır. Parmaklarınızın normal şeklini korumak için sivri burunlu ayakkabılardan kaçının. Ayakkabı seçerken altının ’şok alıcı’ özelliği olmasına dikkat

edin. Tahta veya benzeri çok kalın ve esnek olmayan ya da çok ince olan ayakkabılar, ayak bağ ve eklemlerine aşırı yük bindirerek ağrıya neden olur. Ayakkabının parmak ucundaki yüksekliği,

yakkabının içinde parmaklarınızı kıvıracak kadar yüksek ya da esnek olmalı. Ayağınızın hava almasına izin veren materyalleri, örneğin köseleyi tercih edin, naylon ve benzeri ayakkabılardan kaçının.”