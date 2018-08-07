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Yüksek Ateş Şikayetiyle Hastaneye Giden 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Limasol Hastanesi acil servisine pazar günü yüksek ateş şikayetiyle götürülen 8 yaşındaki erkek çocuğu dün hayatını kaybetti.

Yüksek Ateş Şikayetiyle Hastaneye Giden 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Limasol Hastanesi acil servisine pazar günü yüksek ateş şikayetiyle götürülen 8 yaşındaki erkek çocuğu dün hayatını kaybetti.

07 Ağustos 2018 Salı 17:28
Yüksek Ateş Şikayetiyle Hastaneye Giden 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Limasol Hastanesi acil servisine pazar günü yüksek ateş şikayetiyle götürülen 8 yaşındaki erkek çocuğu dün hayatını kaybetti.
Alithia gazetesi, 8 yaşındaki çocuğun yüksek ateş şikayetiyle pazar günü annesi tarafından Limasol Hastanesi acil servisine götürüldüğünü; doktorların çocuğun derhal tedavi altına alınması gerektiğine kanaat getirdiğini ancak annesinin birkaç saat sonra çocuğun taburcu olması için imza verme talebinde bulunduğunu yazdı. 
Gazete, söz konusu annenin dün sabaha yakın yine yüksek ateş ve düşük nabız şikayetiyle çocuğu yeniden hastaneye götürdüğünü ancak doktorların tüm çabasına karşın çocuğun kurtarılamadığını belirtti. 
Çocuğun ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belirleneceği kaydedildi. 
Gazete ayrıca çocuğun acil servise getirildiği ilk andan itibaren doktorların gerekli tüm müdahaleleri yaptığını ve  tıbbi bir ihmalin bulunmadığını yazdı.
 


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Son Güncelleme: 07.08.2018 20:56
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