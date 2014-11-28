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Yorgacis Sözleşmesi Yenilendi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in hukuk bürosunun Kıbrıs (Rum) Havayolları’nın mal varlıklarının satın alımıyla ilgilenen Rynair şirketini temsil etmesi, Rum lideri partilerin hedefi haline getirdiği bildirildi.

Yorgacis Sözleşmesi Yenilendi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in hukuk bürosunun Kıbrıs (Rum) Havayolları’nın mal varlıklarının satın alımıyla ilgilenen Rynair şirketini temsil etmesi, Rum lideri partilerin hedefi haline getirdiği bildirildi.

28 Kasım 2014 Cuma 09:13
Yorgacis Sözleşmesi Yenilendi
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in hukuk bürosunun Kıbrıs (Rum) Havayolları’nın mal varlıklarının satın alımıyla ilgilenen  Rynair şirketini temsil etmesi, Rum lideri partilerin hedefi haline getirdiği bildirildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Anastasiadis’in “Nikos Hr. Anastasiadis &Ortaklığı” isimli hukuk bürosunun, Rum basınında çıkan haberin ardından yaptığı açıklamaya yer verdi.

Açıklamada, büronun, Rynair şirketini 30 Eylül tarihine kadar temsil ettiğini ancak daha sonra bu temsiliyetin sonlandırıldığını ve o tarihten itibaren şirketle herhangi bir bağlantısın kalmadığı kaydedildi.

Habere göre, partiler, konunun ortaya çıkmasının ardından Rum Merkez Bankası Başkanı Hristalla Yorgacis ile Anastasiadis arasındaki anlaşmazlığa atıfta bulundu ve “çıkarlar çatışmasına” ilişkin suçlamalar yaptı.

AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Lukaidis, “Anastasiadis’in avukatlık bürosunun temsiliyeti konusundaki söylenenler teyit edildiği sürece Anastasiadis için ciddi bir siyasi etik sorununun ortaya çıkıp çıkmayacağı” sorusunu sordu. Lukaidis, “çıkar çatışmasından” da bahsetti.

EDEK ise Anastasiadis için büyük bir siyasi etik sorununun kesin olduğunu belirtti.

Rum Vatandaşlar İttifakı ise herhangi bir büyük yatırım veya çalışmanın Anastasiadis’in avukatlık bürosundan geçtiğini ifade etti.

KIBRIS (RUM) HAVAYOLLARI’NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Alithia gazetesi, Kıbrıs (Rum) Havayolları’nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin planının onaylanmasının beklenmediğini belirtti.

Gazete, konunun dün Rum Meclisi Maliye Komitesi toplantısı sırasında ele alındığını yazdı.

Habere göre, Rum Devlet Teşviklerinin Denetlenmesi Bürosu yetkilisi Unufrios Kulas burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs (Rum) Havayolları’nın yeniden yapılandırılması planının onaylanmasına ilişkin anahtarın Avrupa Komisyonu’nda olduğunu belirtti.

Kulas, durumların bugün olduğu şekliyle dikkate alındığı zaman yeniden yapılandırma planının Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmasının beklenmediğini ifade etti.

YORGACİS’İN SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Merkez Bankası Başkanı Hristalla Yorgacis’in, yetki ve görevlerini yeniden düzenleyen sözleşmeyi dün imzaladığını yazdı.

Habere göre, Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in girişiminin ardından Merkez Bankası Başkanı’nın görev ve yetkilerini yeniden düzenleyen sözleşmenin dün imzalandığını belirtti.

Gazete, yeni sözleşme gereği, Merkez Bankası başkanının yıllık 114 bin Euro alacağını; Merkez Bankası başkanının zamanını sadece banka hizmetlerine ithaf edeceği, başka bir çalışma, meslek veya girişimde bulunmayacağını; başkanın herhangi bir finans kuruluşunda veya bunun yan şirketinde bir çıkara sahip olamayacağını yazdı.

Fileleftheros gazetesine göre yeni sözleşme dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Merkez Bankası Başkanı Hristalla Yorgacis arasında imzalandı.

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