Yeşil çay mucizesi kanıtlandı

Yeşil çayın faydaları yıllardır bilinen bir gerçek olsa da son yapılan araştırmalarda kilo anlamayı önlediği de ortaya çıktı.

Yeşil çay içmek obezite sorunu olan insanlarda bile vücudun yağ emilimini azaltıyor ve kilo alımını önlüyor. Araştırma Amerika'daki Penn Eyalet Üniversitesi'nde obez fareler üzerinde yapıldı.

Testler süresince obez farelere yüksek yağ içeren bir diyet uygulandı. İki gruba ayrılan farelerde yeşil çayda bulunan EGCG maddesi verilen farelerin, verilmeyenlere göre yüzde 45 daha yavaş kilo aldıkları görüldü.

Araştırma görevlilerinden Joshua Lambert insanların ve farelerin beslenme şekillerinde bir fark olmadığını belirtti.