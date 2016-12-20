Yerel Halk RMMO’nun Atış Talimine Engel Oldu

Larnaka’nın “Kalo Horio” köyü sakinleri, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) bölgedeki atış alanında planlanmış olan atış talimine engel oldu.

Politis ve diğer gazeteler, “Kalo Horio” köyü sakinlerinin yıllardan veridir yerleşim yeri ve tarımsal alanlara çok yakın olan atış alanından şikayetçi olduklarını ancak dün bir grup köylünün atış alanına girerek protesto gösterisi düzenlediklerini yazdılar.

Haberde, köylülerin protestosunun barışçıl bir şekilde gerçekleştiği, polisin olay yerine gitmesine karşın tutulama olmadığı ve RMMO’nun dünkü atış taliminin ise ertelendiği vurgulandı.

Öte yandan Alithia gazetesi, RMMO’da 2016 yılı ikinci celbi tankçılarının dün “Korno’daki” “Stavros Stilianidis” kışlasında düzenlenen törenle “siyah berelerini” aldıklarını yazdı.