Güney Kıbrıs:
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06 Mayıs 2017 Cumartesi 08:49

Yeorgiadis: “inşaat Malzemeleri Yeşil Hat Tüzüğü Uyarınca Taşınıyor”

Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in, Kuzey’den, Güney Kıbrıs’a inşaat malzemelerinin taşınmasına, Yeşil Hat Tüzüğü’nün olanak sağladığı şeklinde açıklama yaptığı belirtildi.

Yeorgiadis: 'inşaat Malzemeleri Yeşil Hat Tüzüğü Uyarınca Taşınıyor”
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Lefkoşa, 6 Mayıs 17 : Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in, Kuzey’den, Güney Kıbrıs’a inşaat malzemelerinin taşınmasına, Yeşil Hat Tüzüğü’nün olanak sağladığı şeklinde açıklama yaptığı belirtildi.

Haravgi gazetesi ekonomi eki, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in, Ekologlar milletvekili Yorgos Perdikis’in, “inşaat malzemelerinin taşınması olayının boyutu ve Kuzey’den gelen malzemelerin uygun olmadığı, ayrıca haksız rekabet yaratıldığı” şeklindeki sorusuna yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Yeorgiadis, mektuba verdiği yanıtta, Kuzey’den Güney Kıbrıs’a inşaat malzemelerinin, onaylanmış geçiş noktalarından taşınması konusundaki prosedürün, Gümrük Dairesi’nin, İçişleri Bakanlığı ile iş birliği ve istişarelerinin ardından belirlendiğini ifade etti.

Yeorgiadis ayrıca, inşaat malzemelerinin taşınması sırasında izlenin prosedür ve geçiş noktalarında yapılan kontrollerin Yeşil Hat Tüzüğü’nün öngörülerine uygun olduğunu da belirtti.

(FK/GÜL)

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