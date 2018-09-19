Yeorgiadis KKTC’deki Yakıt Fiyatlarından Dolayı Güneyde Vergi Hafifletilmesine Gitmeyeceklerini Açıkladı

Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, KKTC’deki yakıt fiyatları nedeniyle güneydeki fiyatlarında vergi hafifletilmesine gitmeyeceklerini açıkladı.



Alithia gazetesi dün resmi ağızdan yapılan açıklamayla, Kıbrıslı Rumlar KKTC’den benzin alıkları için güneydeki yakıt fiyatlarında vergi hafifletilmesine gidilmesine ilişkin tartışmalara son verildiğini belirtti.



Rum Meclisi Enerji Komitesi huzurunda konuşan Yeorgiadis, Hükümetin mevcut aşamada yakın konusunda politika değişikliğine gitmesinin masada bulunmadığını ifade etti.



Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla güneyde yakıtın fiyatının yüksek olmadığını belirten Yeorgiadis, sadece yakıt fiyatlarında artış olması durumunda politika değişikliği olabileceği ihtimalinden söz etti.



KKTC ile güney arasında temel malzemeler, gıda ve ilaç gibi çeşitli ürünlerde de fiyat farklarının olduğunu belirten Yeorgiadis, oteller ve kumarhanelerdeki fiyat farklılıklarına da dikkat çekti.



Yeorgiadis, “kararlarını, sahte devlerin makamlarının kararlarına göre belirlemediklerini” söyledi.



Haravgi gazetesi ise haberinde, güneyde son üç yıl içerisinde yakıt fiyatlarında yüzde 20 oranında artış olduğunu kaydetti.