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Yenierenköy Açıklarında Yaşanan Mülteci Faciası Rum Basınında

Yenierenköy açıklarında dün batan mülteci gemisi ve akabinde yaşanan olaylar, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı. İlgili haberlerde, Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED) arama-kurtarma çalışmalarına destek vermeye hazır olduğunu uluslararası kuruluşlara ilettiği belirtildi.

Yenierenköy Açıklarında Yaşanan Mülteci Faciası Rum Basınında

Yenierenköy açıklarında dün batan mülteci gemisi ve akabinde yaşanan olaylar, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı. İlgili haberlerde, Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED) arama-kurtarma çalışmalarına destek vermeye hazır olduğunu uluslararası kuruluşlara ilettiği belirtildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:49
Yenierenköy Açıklarında Yaşanan Mülteci Faciası Rum Basınında

Yenierenköy açıklarında dün batan mülteci gemisi ve akabinde yaşanan olaylar, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı. İlgili haberlerde, Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED) arama-kurtarma çalışmalarına destek vermeye hazır olduğunu uluslararası kuruluşlara ilettiği belirtildi.
Politis gazetesi “Mülteciler Boğuldu” başlığıyla aktardığı haberinde, Yenierenköy’ün 16 deniz mili açığında yaşanan faciada, dün öğleden sonraya kadar 30 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsedildiğini yazdı.
Alithia gazetesi ise “Suriyeli 30 Mülteci Denizden Ölü Çıkarıldı… Yaluşa (Yenierenköy) Açıklarında Büyük Trajedi” başlıklarıyla aktardığı haberinde, KSED’in arama kurtarma çalışmalarına yardım etme teklifinde bulunduğunu ve bu konuda BM ve mültecilerle ilgili yüksek komiserliğe bilgi verdiğini kaydetti.
Haber, Fileleftheros gazetesinde “Yaluşa (Yenierenköy) Açıklarında 30 Mülteci Öldü”, Haravgi gazetesinde de “Yaluşa (Yenierenköy) Açıklarında Trajedi” başlıklarıyla yansıtıldı.

 

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Son Güncelleme: 19.07.2018 13:56
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