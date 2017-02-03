Güney Kıbrıs:
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03 Şubat 2017 Cuma 12:11

Yeni Konferans Kararını Her Parti Farklı Yorumladı

Güney Kıbrıs’taki siyasi partiler, Kıbrıs sorunundaki yeni gelişmelere ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in mart ayı başlarında yeni bir konferans kararına birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Yeni Konferans Kararını Her Parti Farklı Yorumladı
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Lefkoşa, 3 Şubat 17 (.): Güney Kıbrıs’taki siyasi partiler, Kıbrıs sorunundaki yeni gelişmelere ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in mart ayı başlarında yeni bir konferans kararına birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Fileleftheros’un haberine göre DİSİ, liderlerin görüş birliğini kutladığı açıklamasında Rum Yönetimi Başkanı’nın çözüm çabalarını desteklediğini belirterek bunun; “herkesin desteklemesi gereken milli bir çaba olduğu” görüşünü ortaya koydu.

EDEK, beşli konferans üzerinde durduğu açıklamasında “İki kez Akıncı, bir kez de BM konferansın katılımcılarına değindi ancak hükümet hiç tepki göstermedi. Konferans, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin gaybubeti ve indirgenmesiyle beşli şekilde martta tekrar toplanıyor” ifadesini kullandı.

Vatandaşlar İttifakı Anastasiadis’i, Kıbrıs sorununu kendi başına planlamak ve kendi söylediklerini çürütmekle suçladı. Anastasiadis’in siyasi düzeyde yeni bir konferans toplanmasına rıza göstermesinden kaygı duyduğuna dikkat çeken Hareket “Sayın Anastasiadis’in Ankara’nın müzakerelerdeki aşırı taleplerini yerine getirmeyeceği ümidindeyiz” vurgusunu yaptı.

Ekologlar Hareketi- Vatandaşlar İşbirliği, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Kıbrıs müzakerelerini enerji konusundaki gelişmelerle bağdaştırmasını “kabul edilemez” diye niteledi ve “Sayın Akıncı’nın tezi reddedilmelidir. Hükümeti, geçmişte yaptığı Hidrokarbon Fonu’nu geciktiren ve araştırma programını erteleyen hataları tekrarlamadan doğal gaz planlarını derhal ileri götürmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rum Meclis eski Başkanı Yannakis Omiru da “Önümüzdeki martta Kıbrıs’la ilgili konferans düzenleneceği açıklaması haklı şaşkınlık ve soru işaretleri yaratıyor” dedi, şunları ekledi:

“Konferansın başarıyla sonuçlanabilmesi için Güvenlik, Garantilerin tasfiyesi ve askerlerin çekilmesi konusunda ilerleme saptandı mı? Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs Rum tarafınca konferansa BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin katılması konusu gündeme getirildi mi? Pratikte de görüldü ki alelacele prosedürler ve dar takvimler çözüm çabalarına yardımcı olmamakla kalmıyor, aksine çıkmazı genişletiyor ve çözüm perspektifine set oluyor.”

Politis ise AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün Rum Başkanlık Sarayı’nda Anastasiadis’le görüştüğünü, dünkü görüşmenin son günlerdeki tek görüşme olmadığını bildirdi.

KİPRİANU-ANASTASİADİS GİZLİ GÖRÜŞMELERİ…

Kiprianu’nun cuma günü de Saray’a gittiğini, her ikisinin tercihiyle basından gizli yapılan o görüşmede Kıbrıs sorununun masaya yatırıldığı yolunda bilgi edindiğini yazan gazete, “ne konuştukları basına sızmasa da öğrendiğimize göre Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımları görüştüler” ifadelerini kullandı, özetle şunları ekledi:

“Başkanlığın Kıbrıs sorunundaki icraatları AKEL’de sanki hükümet ortağıymış gibi destek buluyor. Parti, sahnenin en kısa süre içinde netleşmesi gerektiğini kamuoyu önünde de açıkça belirtmesine rağmen bu durumun önümüzdeki dönemde, en azından müzakerelerin olumlu sonuçlanmasına dair ümit penceresi olduğu sürece de değişmesi beklenmiyor. AKEL Genel Sekreteri gelecek yılki başkanlık seçimleri için aday belirlemek üzere martta parti içi prosedürleri harekete geçireceğini açıklamıştı.”

(ŞA/GÜL)

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