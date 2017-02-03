Yeni Konferans Hareketliliği…

Rum ve Yunan hükümetlerinin, Mart ayında yapılması kararlaştırılan yeni beşli konferans öncesinde hareketlendiği, bu çerçevede Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Şubat ayı içerisinde Rum tarafına geleceği haber verildi.

ALEKSİS ÇİPRAS ANASTASİADİS İLE EŞGÜDÜM İÇİN GÜNEY’E GELİYOR

RUM VE YUNAN HÜKÜMETLERİ 4 ÖZGÜRLÜKLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE KAYGILARINI MÜŞTEREKEN AB’YE İLETMEYE ÇALIŞIYOR

RUSYA, KONFERANSA KATILMAYA HAZIR, İNGİLTERE’NİN TUTUMU NET DEĞİL

DUNCAN: “TARAFLARIN VARACAĞI, DİĞER GARANTÖRLERİN KABUL EDECEĞİ BİR ANLAŞMAYI İNCELEMEYE HAZIRIZ”

Lefkoşa, 3 Şubat 17 (.): Rum ve Yunan hükümetlerinin, Mart ayında yapılması kararlaştırılan yeni beşli konferans öncesinde hareketlendiği, bu çerçevede Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Şubat ayı içerisinde Rum tarafına geleceği haber verildi.

Fileleftheros haberi “Yeni Beşli Konferans İçin Eşgüdüm… Çipras Cenevre 2 Öncesinde Lefkoşa’ya… Çipras’ın Gelişine Hazırlanılıyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anatasiadis’in son görüşmelerinde kararlaştırdıkları yeni beşli konferans kararını sonradan öğrenen Yunanistan, bu aşamada çözüm için uygun zemin olmadığına inanıyor.

Yunanistan’ın bu günlerde Türkiye’nin Ege’deki (Kardak) faaliyetlerini takip etmekte olduğu kaydedildi.

Gazete Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın yeni konferansla ilgili istişarelerde bulunmak üzere bu ay içerisinde Güney Kıbrıs’a geleceğini, Rum ve Yunan hükümetlerinin yeni konferans için hazırlığa başladığını yazdı.

Gazeteye göre konferans hazırlıkları çerçevesinde Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis dün Atina’da; çözümden sonra Türk vatandaşlarına 4 temel özgürlüğün tanınması talebi özelinde son gelişmelerin ele alındığı çeşitli temaslar yaptı. Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis de geçen günlerde Brüksel’de aynı konuda temaslarda bulunarak Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e Anastasiadis’ten mektup götürmüştü.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin bugün Atina’da Dışişleri Bakanı Nikos Kocas ile görüşeceğini belirten gazete, dün gece AB üyesi ülkelerin Atina’daki büyükelçileri ile çalışma yemeğine katıldığını yazdı, Eide’nin Yunanistan’ın ardından Türkiye ve İngiltere’ye de gitmeyi planladığını ekledi.

GUTERREZ KATILIP KATILMAYACAĞINA DAHA SONRA KARAR VERECEK

Gazete “BM Genel Sekreteri Konferansa Katılıp Katılmayacağına Karar Vermedi” başlıklı haberinde ise, BM’de, Genel Sekreter Antonio Guterrez’in Kıbrıs’la ilgili yeni beşli konferansa katılıp katılmayacağının henüz bilinmediğini haber verdi.

Gazeteye göre Guterrez’in sözcüsü Stephane Dujarric Genel Sekreter’in 6 Mart’taki Kıbrıs konferansına katılıp katılmayacağı kararının daha sonra alınacağını belirterek detay verebilecek durumda olmadığını söyledi.

RUSYA KATILMAYA HAZIR

Habere göre Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Rusya’nın, Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir uluslararası konferansa Güvenlik Konseyi üyelerinin katılmasının faydalı olacağını, Rusya’nın da katılmaya hazır olduğunu söyledi, “Rusya bu konferansta her şeyin yolunda ditmesini umuyor ve gerekmesi halinde katılmaya hazırız” ifadesini kullandı.

İNGİLTERE’NİN TUTUMU NET DEĞİL…

Gazete “İngiltere’nin Güvenlikle İlgili Tutumu Net Değil… Londra: Tarafların Varacağı Anlaşmayı İnceleyeceğiz” başlıklı haberinde İngiltere’nin Avrupa Bakanı Sir Alan Duncan’ın, İngiltere’de yaşayan Rumların, Kuzey Londra Muhafazakar Milletvekili David Barrows aracılığıyla ilettiği Güvenlik ile ilgili sorularına yazılı cevap verdiğini bildirdi.

Habere göre 23 Ocak tarihli yazılı cevabında İngiltere’nin Güvenlik ve Garantiler ile ilgili değişmez tutumunu aktaran Duncan, “Güvenlik ve Garantiler’le ilgili İngiliz tutumu basittir. Yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için (İki) tarafların varacağı ve diğer garantör güçlerin kabul edebileceği herhangi bir anlaşmayı incelemeye hazırlıklıyız” ifadelerini kullandı.

Duncan İngiltere’nin yürütülmekte olan çözüm prosedürünü desteklediğine işaret ederek son aylarda müzakerelerde kaydedilen ilerlemeyi ve iki toplum liderlerinin kararlılığını ve liderlik cesaretini kutladı. “Bütün tarafların daha çok esneklik ve yapıcılık göstermesiyle çözümün mümkün olduğuna inanıyorum” diyen Duncan 4 ve 5 Ocak’ta Atina ve Ankara’ya ve Cenevre’deki güvenlik ve garantiler konulu görüşmelere de bu mesajı götürdüğünü hatırlattı.

RUM VE YUNA HÜKÜMETLERİ 4 ÖZGÜRLÜKLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE KAYGILARINI MÜŞTEREKEN AB’YE İLETMEYE ÇALIŞIYOR

Simerini “Atina ve Lefkoşa AB’den Kalkan İstiyor… Türklerin Dört Temel Özgürlükle İlgili Kışkırtıcı Talebi Avrupa Düzeyinde Okunuyor” başlıklı haberinde, önümüzdeki dönemde, Mart ayı başlarında yeni bir konferans düzenlenmesine yönelik zemin hazırlığı için diplomatik temasların tavan yapmasının beklendiğini yazdı.

Yeni konferansa tarafların siyasi temsiliyet düzeylerinin de Güvenlik Konseyi üyelerinin katılıp katılmayacağının da henüz netlik kazanmadığına dikkat çeken gazete Rum ve Yunan hükümetlerinin, konferanstan önce Anastasiadis ve Çipras’ın görüşme tarihini belirlemek için her gün temas ettiğini yazdı.

Gazeteye göre diplomatik kaynaklar Rum Haber Ajansı’na; Çipras’ın Güney Kıbrıs’a gelmesinin muhtemel olduğunu ve görüşülecek konular arasında Türk tarafının çözümden sonra Türk vatandaşlarına dört temel özgürlük verilmesi talebi, Türk-Yunan ilişkileri ve Türkiye-AB Gümrük Birliği konusunun bulunduğunu söyledi.

Rum ve Yunan hükümetlerinin Türk vatandaşlarına 4 özgürlük konusundaki görüş ve kaygılarını müştereken AB’ye iletmeye çalıştığına dikkat çeken gazete, diplomatik kaynakların, Avrupalı yetkililerin bu konunun AB’nin tamamını ilgilendirdiğini anlıyor göründüğünü söylediklerini yazdı.

YENİ KONFERANS İÇİN 6 MART TARİHİNDEN SÖZ EDİLYİYOR

Alithia haberi “Cenevre İçin Hareketlilik… Aleksis Çipras Kıbrıs’a Geliyor, Eide İstişarelere Başladı, Merkel Ankara’da Kıbrıs Sorununu Görüştü” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Gazete Kıbrıs’la ilgili konferansın Mart başlarında devam etmesi maksadıyla yoğun bir hareketlilik başladığını, perde gerisi çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’nin konferansla ilgili hazırlıklar için garantör güçler ile istişareye Atina’dan başladığını,

konferans için 6 Mart’tan söz edildiği bilgisi bulunduğunu belirten gazeteye göre, Çipras’ın konferans konusunda Anastasiadis’le istişare etmek için Şubat ayı içerisinde Güney’e gitmesi bekleniyor.

Gazete, Almanya Dışişleri Bakanı Angela Merkel’in dün Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile görüştüğünü ve ardından yaptığı açıklamada, çözümün büyük önemine işaret ederek Yıldırım ile prosedürün hızlandırılması gereğini ele aldıklarını söylediğini aktardı.

(ŞA/HA)

