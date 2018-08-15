banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91296
ALTIN
234.172
DOLAR
6.1411
STERLİN
7.6816
EURO
6.9483
Vatandaşlar isyan etti
VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
Girne yeni Kaymakamı Güneş
GİRNE YENİ KAYMAKAMI GÜNEŞ
Polis dershane müdürünü darp etti!
Son Dakika
POLİS DERSHANE MÜDÜRÜNÜ DARP ETTİ!
TBMM Başkanı Yıldırım KKTC’de
TBMM BAŞKANI YILDIRIM KKTC’DE
banner282
Flaş Haber
Vatandaşlar isyan etti
Kapat

Yeni Yasa Şu An Mahküm Durumda Olan Eski Devlet Yetkililerinin Hapisten Çıkmasına İzin Veriyor

Rum Meclisinin geçtiğimiz Mayıs ayında oybirliğiyle kabul ettiği bir yasayla, şu an mahkûm durumunda olan eski devlet yetkililerinin, cezalarının yarısını bile tamamlamaları gerekmeden, Rum Merkezi Cezaevinden erken tahliye olma başvurusunda bulunma hakkı elde ettikleri haber verildi.

Yeni Yasa Şu An Mahküm Durumda Olan Eski Devlet Yetkililerinin Hapisten Çıkmasına İzin Veriyor

Rum Meclisinin geçtiğimiz Mayıs ayında oybirliğiyle kabul ettiği bir yasayla, şu an mahkûm durumunda olan eski devlet yetkililerinin, cezalarının yarısını bile tamamlamaları gerekmeden, Rum Merkezi Cezaevinden erken tahliye olma başvurusunda bulunma hakkı elde ettikleri haber verildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:26
Yeni Yasa Şu An Mahküm Durumda Olan Eski Devlet Yetkililerinin Hapisten Çıkmasına İzin Veriyor

 Rum Meclisinin geçtiğimiz Mayıs ayında oybirliğiyle kabul ettiği bir yasayla, şu an mahkûm durumunda olan eski devlet yetkililerinin, cezalarının yarısını bile tamamlamaları gerekmeden, Rum Merkezi Cezaevinden erken tahliye olma başvurusunda bulunma hakkı elde ettikleri haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Rikkos’tan Sonra diğer VIP’ler de Sırada” başlıklı haberinde, yolsuzluk suçlamalarından ötürü mahkûm olan ve 42 aylık cezasının yalnızca 17 ayını tamamlayarak kısa zaman önce hapisten çıkan ilk kişinin, Rum Başsavcı eski yardımcısı Rikkos Erotokritu olduğunu anımsattı.

Gazete bu yasayla birlikte hapisten çıkabilecek yetkililer arasında Baf Belediyesi eski başkanı Savvas Vergas, SAPA eski genel müdürü Eftihios Malikkidis, “Kıbrıs Bankası” eski CEO’su Andreas İliadis, aynı zamanda eski Orfanidis süpermarketlerinin sahibi Hristos Orfanidis’in bulunduğunu ekledi.

 

banner288
Son Güncelleme: 15.08.2018 14:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Hepsi Biliyor Kimse İlgilenmek İstemiyor”
“Hepsi Biliyor Kimse İlgilenmek İstemiyor”
Rum Gazeteleri Yarın Yayımlanmayacak!
Rum Gazeteleri Yarın Yayımlanmayacak!
KKTC'nin Kararlaştırdığı Ekonomik Önlemler Rum Basınında
KKTC'nin Kararlaştırdığı Ekonomik Önlemler Rum Basınında
Turistler Uyurken Soyuldu!
Turistler Uyurken Soyuldu!
“Kıbrıs Komünist Partisinin” Kuruluşunun 92’inci Yıl Dönümü...
“Kıbrıs Komünist Partisinin” Kuruluşunun 92’inci Yıl Dönümü...
Kıbrıslı Türklerle Rumların Alışverişleri…
Kıbrıslı Türklerle Rumların Alışverişleri…
Rum Hükümeti İle Partilerin Barış HarekÂtının İkinci Aşaması Dolayısıyla Yaptıkları Açıklamalar
Rum Hükümeti İle Partilerin Barış HarekÂtının İkinci Aşaması Dolayısıyla Yaptıkları Açıklamalar
Hacıkostas 1996’daki Olayların Perde Gerisini Anlattı
Hacıkostas 1996’daki Olayların Perde Gerisini Anlattı
Neofitu: “Sıfır garanti, sıfır asker gibi kesin tezler çözüme yardımcı olmaz”
Neofitu: “Sıfır garanti, sıfır asker gibi kesin tezler çözüme yardımcı olmaz”
Arni: “Kayıp Şahıslar Komitesi’nin askeri bölgelere erişiminde sıkıntı yok”
Arni: “Kayıp Şahıslar Komitesi’nin askeri bölgelere erişiminde sıkıntı yok”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim