Yeni Yasa Şu An Mahküm Durumda Olan Eski Devlet Yetkililerinin Hapisten Çıkmasına İzin Veriyor

Rum Meclisinin geçtiğimiz Mayıs ayında oybirliğiyle kabul ettiği bir yasayla, şu an mahkûm durumunda olan eski devlet yetkililerinin, cezalarının yarısını bile tamamlamaları gerekmeden, Rum Merkezi Cezaevinden erken tahliye olma başvurusunda bulunma hakkı elde ettikleri haber verildi.



Fileleftheros gazetesi “Rikkos’tan Sonra diğer VIP’ler de Sırada” başlıklı haberinde, yolsuzluk suçlamalarından ötürü mahkûm olan ve 42 aylık cezasının yalnızca 17 ayını tamamlayarak kısa zaman önce hapisten çıkan ilk kişinin, Rum Başsavcı eski yardımcısı Rikkos Erotokritu olduğunu anımsattı.



Gazete bu yasayla birlikte hapisten çıkabilecek yetkililer arasında Baf Belediyesi eski başkanı Savvas Vergas, SAPA eski genel müdürü Eftihios Malikkidis, “Kıbrıs Bankası” eski CEO’su Andreas İliadis, aynı zamanda eski Orfanidis süpermarketlerinin sahibi Hristos Orfanidis’in bulunduğunu ekledi.



