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Yeni ABD Büyükelçisi Adayı Garber’ın Güney Kıbrıs’a Uygulanan Silah Ambargosu Ve Rus Paralarıyla İlgili Açıklamaları

Yeni ABD Büyükelçisi Adayı Garber’ın Güney Kıbrıs’a Uygulanan Silah Ambargosu Ve Rus Paralarıyla İlgili Açıklamaları

06 Ekim 2018 Cumartesi 09:37
Yeni ABD Büyükelçisi Adayı Garber’ın Güney Kıbrıs’a Uygulanan Silah Ambargosu Ve Rus Paralarıyla İlgili Açıklamaları

ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği için aday olan Judith Gale Garber’in, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmanın, Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosu ve Rusya’nın Güney Kıbrıs’ta aklanan kara paralarıyla ilgili kısmı, Fileleftheros gazetesinin bugünkü haberinde yer aldı.

Gazete “Rus Paraları Amerikalıları Endişelendiriyor” başlığıyla aktardığı haberinde, Garber’ın 1987 yılında Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun, adanın askersizleştirilmesini hedeflediğini belirterek, Güney Kıbrıs ile ABD arasında, “Kıbrıs Hükümeti’nin güvenliği” ile ilgili ilişkinin güçlendirilmesi için sistematik olarak çalıştıklarını ifade ettiğini yazdı.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ABD’ye üs vereceği” konusundaki bilgileri de yorumlaması istenen Garber, gazetenin yorumuna göre konuyu geçiştirerek, İngiliz üslerinin İngiliz toprağı olduğunu ve bundan dolayı bu konunun, ABD ile İngiltere arasında görüşülmesi gerektiğini belirtti.

Rusya’nın kara paralarının Güney Kıbrıs’ta aklanması konusunda da değinen Garber, bu konunun ciddi endişe oluşturduğunu ve Rum bankacılık sisteminin bütünlüğünün, ABD’yi düşündürdüğünü söyledi.

Habere göre Garber, Güney Kıbrıs’ın ABD Maliye Bakanlığı ile birlikte, kara parayla mücadele konularında iş birliği yaptığını da belirtti.

Son Güncelleme: 06.10.2018 12:58
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