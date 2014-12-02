Yeminli Tercümanlık Kurumu Oluşturmak İçin Yasa Tasarısı Hazırlandı

Rum hükümetinin, yeminli tercümanlık kurumu oluşturmak için bir yasa tasarısı hazırladığı ve tasarıyı dün Rum Meclisi’ne sunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, tercümanlık hizmetlerinin şu an yalnızca Basın ve Enformasyon Bürosu tarafından yapıldığını yazdı. Bu büroda çalışan personelin, gerek tercümanlık konusunda fazla deneyimli olmaması, gerekse büronun esas yetkisinin enformasyon hizmetleri olması nedeniyle, yeminli tercümanlık kurumu oluşturulması gerekliliği doğduğuna işaret edildi.

Gazete, söz konusu yasa tasarısının, tüm ilçelere yeminli tercümanlık büroları kurulmasını öngördüğünü ve böylelikle, tercümanlık hizmetleri almak isteyen vatandaşların, Lefkoşa’ya gelmek zorunda kalmayacağını kaydetti.