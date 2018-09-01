Yaz Saati Uygulamasının Kaldırılmasını Yalnızca Güney Kıbrıs Ve Yunanistan İstemiyor

Avrupa Birliği üyesi 28 ülke arasından yalnızca Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın yaz saati uygulamasının kaldırılmasına karşı olduğu bildirildi.Fileleftheros gazetesi, yaz saati uygulaması konusunda 4 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında 28 AB üyesi ülkenin katıldığı bir elektronik oylama yapıldığını ve oylamanın sonucunda, Güney Kıbrıs ile Yunanistan dışındaki tüm AB üyesi ülkelerin, yaz saati uygulamasının kaldırılması lehinde oy kullandığını yazdı.