Yaz lekelerinden kurtulun!

Belirli kurallara uymayarak, güneşin davetkâr ışığına teslim olmak, can sıkıcı bir görünüme neden olan cilt lekelerini de beraberinde getiriyor. Çözüm ise teknolojiden geliyor.

Günümüz teknolojileri ile güneş lekelerinden pratik yöntemlerle kurtulmak ve yeniden ışıltılı bir cilde sahip olmak mümkün. Ancak, genişleyen ve koyulaşan lekelerin kanser riski taşıyıp taşımadığını anlamak için mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor. Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadiye Kuş, kışa güneş lekeleriyle girmek istemeyenler için basit ve etkili tedavi yöntemleri öneriyor: BBL teknolojisi ve mikrolazer peeling yöntemi. Dr. Kuşa göre, pigment tedavisi sağlayan her iki yöntem de güneş lekelerini yok etmede etkili oluyor.

Güneş lekelerinin tedavisinde geleneksel olarak tıbbi ve kozmetik renk açıcı preparatlar, kriyoterapi ve kimyasal peelingler denendiğini belirten Dr. Sadiye Kuş, ileri lazer ve BBL teknolojileri ile hastaların beklediği tatmin edici yanıtların sağlanabileceğini söylüyor. Dr. Kuş, mikrolazer peeling ile derinin hasarlanmış üst katmanının ince bir tabaka şeklinde soyulduğunu ve soyma derinliğinin alternatif yöntemlerin aksine mikron düzeyinde, bir sarraf hassasiyetiyle ayarlanabilir olduğunu belirtiyor. Kuş, BBL teknolojisi ile pigment tedavisinin ise deride lekelerin oluşmasına yol açan fazla pigment birikimini parçalayarak güneş lekelerini sildiğini sözlerine ekliyor.

"Mikrolazer peeling, istenmeyen lekelerin tedavisinde tek seansta hassas ve etkili bir sonuç verirken, dışarıdan fark edilecek bir soyulma yaşamak istemeyen hastalar için tercih edilen BBL teknolojisi ile pigment tedavisinde bir kaç seans içinde lekelerin solması sağlanıyor" diyen Uzm. Dr. Sadiye Kuş, lekenin güneşten kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamanın yolunu şöyle özetliyor: GÜNEŞ LEKESİ NASIL TANINIR? "Güneş lekeleri, deride doğal güneş ışığına ya da solaryuma maruz kalan bölgelerde tek ya da çok sayıda yuvarlak kahverengi lekeler şeklinde görülür. Çapları bir milimetreden bir kaç santimetreye kadar değişiklik gösterir.

Açık tenli, açık renk gözlü, hiç bronzlaşamayan ya da zor bronzlaşan kişiler leke açısından daha büyük risk altında. Ancak esmer bireylerde de güneş lekeleri oluşabilir."

GÜNEŞ LEKELERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN Bu lekelerin önlenebileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Kuş, “Çocukluktan itibaren güneşten korunma bilincinin gelişmesiyle bu mümkün. Her zaman soyulacak, aşırı derecede kızaracak şekilde yanmamaya dikkat etmek gerekir. Bronzlaşma aslında deri hasarının bir göstergesidir. 11.00-16.00 saatleri arasında güneşte kalmamalı, kıyafetler ve geniş kenarlı şapkalar ile korunmanın yanı sıra güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce geniş spektrumlu bir güneş koruyucu kullanılmalıdır” diyor.

GENİŞLEYEN, KOYULAŞAN LEKELERE DİKKAT Uzmanlar, güneş lekelerini güneşin ciltte yarattığı hasarın boyutunu gösterdiği için çok önemsiyor. Güneş lekeleri bazen bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom ve malign melanom adı verilen deri kanserlerinin gelişimi açısından bir risk faktörü oluşturabiliyor. Uzm. Dr. Kuş, güneş lekelerinin “lentigo maligna” adı verilen deri kanseri ile karıştırılabileceğini ve bu ikisinin ayırt edilmesinin önemini de vurguluyor ve “Lentigo maligna erken dönemde basit güneş lekelerini taklit edebilir. Diğer güneş lekelerine benzemeyen ya da zaman içinde genişleyen, koyulaşan güneş lekeleri yakından takip edilmeli ve gerekirse biyopsi alınmalıdır” uyarısında bulunuyor.