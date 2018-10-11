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Yatırım Karşılığı Pasaport Uygulamasına Yaptırım Talebi

Yatırım Karşılığı Pasaport Uygulamasına Yaptırım Talebi

11 Ekim 2018 Perşembe 09:23
Yatırım Karşılığı Pasaport Uygulamasına Yaptırım Talebi

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK ÖRGÜTÜ RAPORUNDA GÜNEY KIBRIS BU UYGULAMADAN EN ÇOK KAZANAN ÜLKE GÖSTERİLİYOR

“Uluslararası Şeffaflık” isimli uluslararası sivil toplum örgütünün, “Global Witness” isimli örgütün iş birliğinde hazırladığı, Güney Kıbrıs, Malta ve Portekiz’e özellikle atıf yapılan 88 sayfalık raporla, AB üyesi ülkelerin üçüncü ülke vatandaşlarına pasaport veya “altın vize” verme programları konusunda suyu bir kez daha bulandırdığı haber verildi.


Alithia ve diğer gazetelere göre raporda Güney Kıbrıs, Malta ve Portekiz, yatırım karşılığı pasaport uygulamaları nedeniyle “sorunlu” diye tanımlanıyor. Adı geçen kuruluşun rapor sunmakla kalmadığı, “sistemleri, AB uluslarının top yekün güvenliğini düşürebilecek üye ülkelere karşı yargı yoluyla yaptırım uygulanmasını da istediğine” dikkat çekiliyor.


2013-2017 ARASI YATIRIM KARŞILIĞI  PASAPORTTAN 4.8 MİLYAR EURO GELİR


Habere göre raporun Güney Kıbrıs ile ilgili bölümünde, yatırım karşılığında üçüncü ülke vatandaşlarına pasaport verme uygulamasının başladığı 2013’ten 2017’ye kadar 4,8 milyar Euro gelir elde edildiği, 2017’de bu uygulamanın Güney Kıbrıs’ın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’na katkısının yüzde 5,2 ve yıllık ortala 914 milyon Euro olduğu kaydedildi. Bu katkının AB ülkeleri içerisinde kaydedilen en büyük orandaki katkı olduğuna dikkat çekildi. 


Güney Kıbrıs’ın 2017’ye kadar toplam 3 bin 300 kişiye pasaport verdiği ve uygulaması “daha verimli olduğundan” diğer ülkelerden çok fazla para toplayabildiği belirtilen raporda, pasaport verilenler arasında 2016’da Ukrayna tarafından devletleştirilen ve Londra Mahkemesi’nin 2,5 milyar Euro’luk mal varlığını dondurduğu PrivatBank’ın kurucu ve işbirlikçileri Gennady Bogolyubov ve Igor Kolomoisly de var. The Guardian gazetesi, Bolyubov’un şirketlere büyük miktarda yatırım yaptığı için 2010’da “Kıbrıs Pasaportu” aldığını yazdı. 


Raporda ayrıca 2007’de Amerika’dan vatandaşlık isteyen, talebi reddedilen ancak 2017’de “Kıbrıs” vatandaşı olan Oleg Deripaska dışında Bashar Al Asad, Rami Makhlouf’a da 2010’da pasaport verildiği belirtildi. 


Haberde Alman internet TV portalı ARD’nin de “Avrupa Pasaportlarıyla  Şüpheli İşlemler” konulu röportaj yayımlayarak “bir milyon Euro’ya karşılık bir Avrupa pasaportu, Kıbrıs örneğindeki gibi ülkeleri kara para aklamanın arka kapısı haline getiriyor. Uluslararası Şeffaflık  raporunda eleştiriyor” denildiği kaydedildi.


İlgili programda AB pasaportlarının gizli de değil, açık açık satıldığı belirtilerek “bir AB pasaportu edinmek Kıbrıs’ta çok kolay. Bunun için alıcı Kıbrıs’ta 2 milyon Euro’luk taşınmaz mal, en geç üç ay içerisinde de pasaport satın alıyor” da denildi. 

Son Güncelleme: 11.10.2018 12:47
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