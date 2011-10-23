YARIN MECLİS ÖNÜNDE PEMBE BALONLAR UÇURULACAK, KANSERDE ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLECEK

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, “Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı” dolayısıyla yarın Meclis önünde etkinlik düzenleyecek, kanserde erken tanının önemine dikkat çekecek.

Yarın saat 10.00’da Meclis önünde yer alacak olan ve öğrenciler, hastalar ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlenecek etkinlikte, pembe balonlar uçurulacak ve dernek yararına etkinlikler düzenlenecek.

Meme kanserine dikkat çekmek ve erken tanının kanserde hayat kurtardığına vurgu yapmak amacıyla düzenlenecek etkinliğe, vatandaşlar da davet edildi.