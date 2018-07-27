Yangınla Mücadele İçin İki Uçak!

UÇAKLAR YA KİRALANACAK VEYA HİZMET SATIN ALIMIYLA EDİNİLECEK

Rum yönetimi, yangınla mücadelede hava imkânlarını yangın söndürme uçaklarıyla güçlendirme kararı aldı.

Politis ve diğer gazeteler, Adalet Bakanı Yonas Nikolau’nun dün RİK’e yaptığı açıklamayı kaynak göstererek önceki gün 5 bakanın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yangın söndürme maksatlı 2 uçak daha kiralamasına veya uçakların, hizmet satın alımı yoluyla sağlanmasına karar verildiğini yazdı.

Habere göre Nikolau önceki günkü toplantının, 2016’da Solea bölgesinde çıkan yangından sonra başlatılan inceleme çalışmasının tamamlanması nedeniyle kendisinin, Tarım, Ulaştırma, İçişleri ve Maliye bakanlarının katılımıyla düzenlendiğini söyledi.

Kiralama veya hizmet satın alımı yapılmasının, uçakların satın alınmasından daha avantajlı görüldüğü için kararlaştırıldığını söyleyen Nikolau, yangın söndürme uçaklarının, gelecek yılın Mayıs ayına kadar Rum yönetiminin emrinde olacağını da ekledi.

Nikolau toplantıda ayrıca 2016 yangınından sonra kararlaştırılan ve halen yürürlükte bulunan başlıca tedbirlerden de söz etti. Buna göre Larnaka’daki Kriz Yönetimi Merkezi’nin, yangın noktasından canlı görüntü ve yangın bölgelerinde kurulacak kriz masalarıyla direkt irtibat olanakları ile güçlendirildi. Bu maksatla, koordinasyon görevi yapacak helikoptere monte edilebilecek ve yangın bölgesinden aldığı görüntüleri gerek Larnaka’daki merkeze gerek seyyar kriz yönetim merkezine aktaracak iki kamera alındı.

Orman Dairesi’nin bütün araçlarına ve 100 itfaiye aracına GPS takıldı. Araçların, gerek her kazadaki ana itfaiye istasyonu santrali gerek İtfaiye Teşkilatı Koordinasyon Merkezi tarafından izlenebileceği AVL sistemleri yerleştirildi. Aralarında ortak telsiz kanalı yaratmak için İtfaiye ve Orman Dairesi telsiz telefonlarında özel frekans oluşturuldu. Bu sistem gerek seyyar telsizlere gerekse itfaiye araçlarına kuruldu.

Gazete 10 ilave itfaiye aracı, kırsal ve sanayi bölgelerinde kullanılmak üzere iki tanker alındığını, gelecek ay her biri 5’er tonluk iki tanker ve 32 metre yüksekliğinde sulama platformunun teslim alınacağını belirtti.

Gazeteler Yunanistan’da ve 80’den fazla kişinin ölümüne neden olan yangın felaketinden sonra dün gelen sel felaketiyle ilgili haberlere birinci sayfalarından aktardı.

Yangınla mücadeleye destek vermek üzere Salı günü Yunanistan’a giden 64 kişilik ekibin görevini tamamladığı ve geri dönüş işlemlerine başladığı bilgisini veren Alithia, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’a taziye mektubu göndererek, Yunanistan’ın yaşadığı felaket ve etkilerinin giderilmesi için yardıma hazır oldukları mesajını ilettiğini yazdı.

Gazete kundaklama şüpheleriyle birlikte yangın ve ardından gelen sel felaketinden detaylar aktardığı haberlerini “Ölü Sayısı 85, Araştırmalar Sürüyor” ve “Yangından Sele” başlıklarıyla aktardı.

Fileleftheros haberini, “Kundaklamalarla İlgili Şok-Veriler… Uydular Yangın Öncesinde Eş Zamanlı Oluşan Isı Merkezleri Kaydetti” başlığıyla manşete çekti.

Politis, “Küllerden Sellere… Mati’deki Katil Yangında Ölü Sayısı Artıyor”, “Üzüntüden Öfkeye… Trajedide Cevaplanmamış Pek Çok Soru” başlıklarını kullandı.

Haravgi ise “Katliam Yangınlardan Sonra Fırtına ve Seller Geldi” başlığını attı.

