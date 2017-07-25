Yangın Tahribatının Giderilmesi İçin AB'den 7 Milyon 300 Bin Euro

Güney Kıbrıs’ta “Solea” (Solya) ve “Argaka” bölgelerinde geçtiğimiz yıl çıkan orman yangının yol açtığı tahribatın giderilmesi için AB’den Güney Kıbrıs’a 7 milyon 300 bin Euro ödenek onaylandı.

Güney Kıbrıs’ta “Solea” (Solya) ve “Argaka” bölgelerinde geçtiğimiz yıl çıkan orman yangının yol açtığı tahribatın giderilmesi için AB’den Güney Kıbrıs’a 7 milyon 300 bin Euro ödenek onaylandı.

Politis gazetesi, AB’nin Güney Kıbrıs’ta 2016 yılında “Solea” (Solya) ve “Argaka” bölgelerinde çıkan orman yangınlarının yol açtığı tahribatın giderilmesi için Güney Kıbrıs’a 7 milyon 300 bin Euro ödenek verilmesini geçtiğimiz Nisan ayında onayladığını, bu ödeneğin nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntıların ise dün açıklandığını yazdı.

Habere göre Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis, AB ödeneğinden 905 bin Euro’nun Solea ve 595 bin Euro’nun ise Argaka yangınlarında tahrip olan ormanların yeniden oluşturulmasında kullanılacağını belirterek ödeneğin geriye kalan kısmının nerelerde kullanılacağına dair ayrıntıları da verdi.