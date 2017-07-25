Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2017 Salı 07:39

Yangın Tahribatının Giderilmesi İçin AB'den 7 Milyon 300 Bin Euro

Güney Kıbrıs’ta “Solea” (Solya) ve “Argaka” bölgelerinde geçtiğimiz yıl çıkan orman yangının yol açtığı tahribatın giderilmesi için AB’den Güney Kıbrıs’a 7 milyon 300 bin Euro ödenek onaylandı.

Yangın Tahribatının Giderilmesi İçin AB'den 7 Milyon 300 Bin Euro
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Güney Kıbrıs’ta “Solea” (Solya) ve “Argaka” bölgelerinde geçtiğimiz yıl çıkan orman yangının yol açtığı tahribatın giderilmesi için AB’den Güney Kıbrıs’a 7 milyon 300 bin Euro ödenek onaylandı.

Politis gazetesi, AB’nin Güney Kıbrıs’ta 2016 yılında “Solea” (Solya) ve “Argaka” bölgelerinde çıkan orman yangınlarının yol açtığı tahribatın giderilmesi için Güney Kıbrıs’a 7 milyon 300 bin Euro ödenek verilmesini geçtiğimiz Nisan ayında onayladığını, bu ödeneğin nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntıların ise dün açıklandığını yazdı.

Habere göre Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis, AB ödeneğinden 905 bin Euro’nun Solea ve 595 bin Euro’nun ise Argaka yangınlarında tahrip olan ormanların yeniden oluşturulmasında kullanılacağını belirterek ödeneğin geriye kalan kısmının nerelerde kullanılacağına dair ayrıntıları da verdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“eıde-anastasiadis Görüşmesi Çok Gergin Geçti” “eıde-anastasiadis Görüşmesi Çok Gergin Geçti”
Partiler Eide’nin Sözlerini Yorumladı Partiler Eide’nin Sözlerini Yorumladı
Anastasiadis Eide’yi Yalan Söylemekle Suçladı Anastasiadis Eide’yi Yalan Söylemekle Suçladı
Eıde: “isviçre’deki Sorun Bütün Konuların Pakete Konulamamasıydı” Eıde: “isviçre’deki Sorun Bütün Konuların...
Eıde Anastasiadis’le Görüştü Eıde Anastasiadis’le Görüştü
Lillikas: “Enerji Planlarında Değişiklik Yok” Lillikas: “Enerji Planlarında Değişiklik Yok”
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

“eıde-anastasiadis Görüşmesi Çok Gergin...
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve...

Haberi Oku