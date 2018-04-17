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Yangın Söndürme İçin Helikopter Kiralanacak

Rum İtfaiyesinin kuraklık yüzünden zor bir yaz beklediği, öte yandan Rum Yönetimi’nin yangınlara, ikisi Rum Polisi’ne ait olan, iki tanesi de 1 Mayıs’tan itibaren kiralanacak olan toplam dört araçla müdahale edeceği ifade edildi.

Yangın Söndürme İçin Helikopter Kiralanacak

Rum İtfaiyesinin kuraklık yüzünden zor bir yaz beklediği, öte yandan Rum Yönetimi’nin yangınlara, ikisi Rum Polisi’ne ait olan, iki tanesi de 1 Mayıs’tan itibaren kiralanacak olan toplam dört araçla müdahale edeceği ifade edildi.

17 Nisan 2018 Salı 10:37
Yangın Söndürme İçin Helikopter Kiralanacak
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Rum İtfaiyesinin kuraklık yüzünden zor bir yaz beklediği, öte yandan Rum Yönetimi’nin yangınlara, ikisi Rum Polisi’ne ait olan, iki tanesi de 1 Mayıs’tan itibaren kiralanacak olan toplam dört araçla müdahale edeceği ifade edildi.

Rum Adalet Bakanı İoannas Nikolau’nun, bu yıl için toplamda sekiz uçuş aracına sahip olacaklarını ve bunlardan dördünün yalnızca yangınlar için kullanılacağını söylediğini yazan Fileleftheros, ekstra uçuş araçlarına gerek duyulan durumlar içinse, İngiliz Üsleri, İsrail, Yunanistan ve Avrupa Mekanizması’nın doğrudan yardımının güvenceye alındığını ifade etti.

Politis gazetesi ise haberinde, Rum kesimindeki barajların durumunun trajik olduğunu ve muhtemelen bu yıl yangınların söndürülmesine katkıda bulunamayacaklarını yazdı.

Barajlardaki suyun az olduğunu ve muhtemelen uçuş araçlarının barajlardan su alamayacaklarını kaydeden gazete, önümüzdeki günlerde barajların durumunun gözden geçirileceğini, öte yandan bu yıl yangın söndürme için denizden su alınabileceğini ekledi.

 

Son Güncelleme: 17.04.2018 14:25
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