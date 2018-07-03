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Yangın Cezaları Artırılıyor

Güney’de son zamanlarda gerek kundaklama gerek ihmal kaynaklı yangınların artması sonucu, bu tür zararlar için verilen cezaların artırılması yoluna gidiliyor.

Yangın Cezaları Artırılıyor

Güney’de son zamanlarda gerek kundaklama gerek ihmal kaynaklı yangınların artması sonucu, bu tür zararlar için verilen cezaların artırılması yoluna gidiliyor.

03 Temmuz 2018 Salı 10:27
Yangın Cezaları Artırılıyor


 Güney’de son zamanlarda gerek kundaklama gerek ihmal kaynaklı yangınların artması sonucu, bu tür zararlar için verilen cezaların artırılması yoluna gidiliyor.
Haravgi’nin haberine göre Rum yönetimi, yangına sebebiyet vermede uygulanan cezaların artırılmasını öngören bir yasa tasarısı hazırladı.
Rum Meclis Genel Kurulu’nun onayına cuma günü sunulacak yasa tasarısında, kundaklama suçuna 20 yıla kadar hapis, ihmal sonucu yangına sebebiyet vermeye de 2 yıl hapis ve 6 bin Euro para ile 5 yıl hapis ve 20 bin Euro para arasında ceza öngörülüyor.
 

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Son Güncelleme: 03.07.2018 13:40
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