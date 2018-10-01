Yağışlar Lefkoşa’nın Güneyini De Olumsuz Etkiledi

Yoğun yağmur ve dolu yağışının Lefkoşa’nın güneyini de olumsuz etkilediği bildirildi.



Haravgi gazetesi, dünkü yağışlardan özellikle Güney Lefkoşa suriçi, “Kaymaklı”, Palluriotisa, Strovolos ve Engomi bölgelerinin etkilendiğini belirtti.



Park halindeki araçların üzerine ve yolların içine ağaçların düştüğünü, biriken sular nedeniyle iki aracın yolda mahsur kaldığını ve su baskınlarının olduğunu kaydeden gazete, itfaiye ekiplerinin 70 çağrıya karşılık verdiğini yazdı.