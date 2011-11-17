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Yağı ilaç gibi

Kekik yağının, hastanelerde ölüme neden olan bakterileri yok edebildiği saptandı.

Yağı ilaç gibi

Kekik yağının, hastanelerde ölüme neden olan bakterileri yok edebildiği saptandı.

17 Kasım 2011 Perşembe 16:10
Yağı ilaç gibi
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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda, kekik yağının, hastanelerde ölüme neden olan bakterileri yok edebildiği saptandı.

ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Fatih Özoğul, laboratuvarda karabaş, lavanta, ardıç, kekik, adaçayı, biberiye ve defne bitkilerinden elde edilen aromatik yağların antimikrobiyal etkisini ayrıntılı olarak araştırdı. Yapılan incelemede ’Origanum Onites’ türü kekik bitkisinden elde edilen aromatik yağda bakterileri ’yok edici’ özellikte yüzde 67.12 oranında ’Carvacrol’ ile yüzde 8.96 oranında ’P-Cymene’ maddesi bulundu. Yine aynı araştırmada ’Origanum Onites’ türü kekikten elde edilen yağın, ’Klebsiella pneumoniae ATCC700603’ ve boğaz enfeksiyonuna neden olan ’Staphylococcus aureus ATCC29213’ adlı bakterilerinin üremesine karşı antimikrobiyal etkisinin bulunduğu belirlendi.

'TEMİZLİKLİKTE DOĞAL MADDELER KULLANILMALI'

'Origanum Onites' türü kekikten elde edilen uçucu yağın insanlarda oral yolla denenmesini isteyen Doç. Dr. Fatih Özoğul, şunları söyledi:

"Enfeksiyona neden olan bu bakterilerin eliminasyonu için bilim adamları duyarlı olmalı. Alınacak sonuçların olumlu olması durumunda özellikle hastane gibi yerlerde bu bakterinin yol açtığı ölümlerin önüne geçilebilir. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde kolaylıkla bulunabilen kekikten elde edilen yağ temizlik maddelerinin içerisinde de kullanabilir. Böylelikle tamamen doğal temizlik ürünleri elde edilecek ve maliyetler azalacaktır. Her şeyden önce temizlik maddelerinin içerisindeki alkol maddesi yerine tamamen doğal maddeler kullanılarak doğaya katkıda bulunabilecek."

Son Güncelleme: 17.11.2011 16:10
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