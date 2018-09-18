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Yabancılara Yatırım Karşılığı Vatandaşlık Uygulaması…

BAŞVURU SAYISININ BU YIL 2000 OLMASI BEKLENİYOR ANCAK YILDA 700 ONAY VERİLECEK

Yabancılara Yatırım Karşılığı Vatandaşlık Uygulaması…

BAŞVURU SAYISININ BU YIL 2000 OLMASI BEKLENİYOR ANCAK YILDA 700 ONAY VERİLECEK

18 Eylül 2018 Salı 10:05
Yabancılara Yatırım Karşılığı Vatandaşlık Uygulaması…


BAŞVURU SAYISININ BU YIL 2000 OLMASI BEKLENİYOR ANCAK YILDA 700 ONAY VERİLECEK

RUM YÖNETİMİ, “GEREKLİ GÖRDÜĞÜ YERLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA OLANAĞINI” KAYBETMEMEK İÇİN MECLİS DENETİMİNİ KABUL ETMİYOR

Yatırım karşılığı vatandaşlık almak üzere üçüncü ülke vatandaşları tarafından 2018 yılı için yapılan başvuruların yıl sonuna kadar 2 bine (2000) ulaşması bekleniyor ancak Rum Bakanlar Kurulu’nun, bu yıl yalnız 700’ünü kabul edeceği bildirildi.


Haravgi’nin haberine göre Rum Meclisi İçişleri Komitesi’nin dünkü toplantısında, üçüncü ülke vatandaşlarına yatırım karşılığı vatandaşlık konusu ele alındı. Komite üyeleri, başvuru kabul eden ve çoğu avukatlık ofisi olmak üzere sayıları 255’i bulan ve bu işlemlerden yüz milyonlarca gelir elde eden yetkili ofis ve kişilerin hangileri olduğunu, bugüne kadarki toplam başvuru sayısını öğrenmek istedi.


Bu bağlamda, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasında, AB’de tepki çektiği ve yurtdışında Güney Kıbrıs aleyhine kötü reklam kampanyası başlatıldığı için dikkatli hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis, yatırım karşılığı vatandaşlık plan ve tüzüklerinin bilgilendirme ve onay için meclisten geçirilmesini önerdi.


Rum İçişleri Bakanlığı, Komite’ye; AB’nin Rum yönetimine yönelik eleştirilerinin baskısı altında yeni ve katı bir plan onaylandığı, vatandaşlık başvurularının bu yılın sonuna (2018 için) 2 bine ulaşmasının beklendiği ancak yeni planda, verilen vatandaşlıklara tavan sınırı getirildiği ve Rum Bakanlar Kurulu’nun yılda sadece 700 vatandaşlığa onay vereceği bilgisini aktardı.


Gazete “Üçüncü Ülkelerden Yatırımcılara Vatandaşlık Planı’nın adının, AB’nin baskısı üzerine Mayıs ayında “Kıbrıs Yatırım Programı” olarak değiştirildiğini haberine ekledi.


Politis’in “Pasaportlarda Rol İstiyorlar” başlıklı haberine göre, Rum yönetimi Perdikis’in, üçüncü ülke vatandaşlarına onursal ya da yatırım karşılığı vatandaşlıkların verilmesi kriterlerinde Rum meclisinin de söz sahibi olmasını sağlayacak yasa önerisini benimsemedi.


Dünkü toplantıda “Yatırım Karşılığı Vatandaşlık Planı”nın adının “Kıbrıs Yatırım Programı” olarak değiştirildiğini söyleyen İçişleri Bakanlığı temsilcisi,bu planın Rum yönetiminin yüksek yatırım pozisyonundaki yatırımcıları cezp etmeyi hedefleyen ekonomik politika çerçevesinde olduğunu anlattı.


Bu programın Rum yönetimine, gerekli gördüğü yerlerde esnek değişiklikler yapma olanağı tanıdığını kaydeden temsilci, (Perdikis’in) yasa önerisi onaylanır ve programın işleyiş tüzüğünün meclis onayından geçme zorunluluğu getirilirse, Rum yönetiminin bu karar esnekliğine sahip olmayacağını söyledi.

Son Güncelleme: 18.09.2018 14:12
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