Yabancı Büyükelçiler Bilgilendirildi

Lefkoşa, 5 Mayıs 17 : Lefkoşa Rum kesiminin, Güney Kıbrıs’taki diplomatik misyonları ve Birleşmiş Milletleri (BM), Türklerin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki ileri sürülen faaliyetlerinin, yabancı devletlerin vatandaşları açısından ortaya çıkardığı tehlikeler konusunda bilgilendirdiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Tehlikeler Konusunda Bilgilendirildiler- Yabancı Diplomatlar Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı- Korniliu’dan BM Nezdinde Girişim- Kıbrıs MEB’indeki Türk Tahrikleri- Gerçek Mermilerle Tatbikat” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Türkiye’nin gerçek mermilerle tatbikat yapılacağı konusunda “denizcilere yönelik bir talimat” yayımlamasının akabinde, Rum hükümetinin ise sözde Rum MEB’i içerisinde ve Türkiye’nin bağladığı bölgenin yakınlarında araştırmalara katılan ülkelere çağrıda bulunduğunu yazdı.

Böylece, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa ve diğer ilgili ülkelerin diplomatlarının “geçtiğini” yazan gazete, Rum Yönetimi’nin görüşmeler sırasında yabancı diplomatları “Türk faaliyetleri dolayısıyla vatandaşları açısından ortaya çıkan riskler” konusunda bilgilendirdiğini, öte yandan BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin de konu hakkında bilgilendirildiğini belirtti.

Gazeteye göre, konu hakkında dün açıklamada bulunan Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise, ileri sürülen Türk faaliyetlerinin, yalnızca “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” çıkarlarını etkilemediğini öne sürdü.

Rum hükümetinin hali hazırda gerekli adımları attığını ifade eden Rum sözcü, Türkiye’nin faaliyetlerinin, özellikle Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgilenen uluslararası camianın üye devletlerinin, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin gözünden kaçmayacağını öne sürdü.

Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’i” içerisindeki parseller için çıkılan 3’üncü tur ruhsat ihalesinin sonuçlarının, Türkiye’ye yanıt olduğunu da iddia eden Hristodulidis, kendilerini ilgilendiren şeyin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” egemenlik haklarının korunması ve enerji planlamalarının hayaya geçirilmesinin engellenmemesi olduğuna işaret etti.

Öte yandan, Rum Yönetimi’nin BM’deki Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu’nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup sunduğunu da kaydeden gazete, mektupta “Türkiye’nin Kıbrıs aleyhinde kısa zaman önce gerçekleştirdiği ve MEB ihlalleri, yasadışı araştırmalar ve tehditlerle ilgili son meydan okumalarının” yer aldığını ekledi.

TÜRKİYE’DEN “GERÇEK MERMİLERLE TATBİKAT” İDDİASI

Bu arada gazete, Türkiye’nin yasadışı Navtex’ler yayımlayarak, sözde Rum MEB’i içerisindeki 1, 6 ve 7 numaralı parselleri kapsayan bölgelerde gerçek mermilerle tatbikatlar gerçekleştirmekte olduğunu iddia etti.

Yasadışı Navtex’lerden birinin, Rum MEB’inde, 6’ıncı parselin bulunduğu bölgeye, denizaltına kablolar döşenmesiyle alakalı olduğunu yazan gazete, diğer bir Navtex’in de “sabah 9’da başlayıp öğlen 1’de tamamlanan ve gerçek mermilerle yapılan deniz tatbikatlarıyla alakalı olduğunu” ileri sürdü.

Gazete, Türkiye’nin buna paralel olarak bir diğer Navtex’le, yarın sabah 5 ile 7 saatleri arasında aynı bölgede ve 7 numaralı parselin bir kısmını kapsayan biraz daha doğudaki bir alanda, gerçek mermilerle tatbikatlar yapacağı konusunda bilgilendirdiğini de öne sürdü.

Öte yandan gazete “Akıncı da Oyunda” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün İstanbul Üniversitesi’nde yaptığı konuşmaya yer verdi ve “Akıncı’nın, Kıbrıs’ın doğal gaz araştırmalarının sona ermesini istemek için, Türk tahriklerinin arkasına saklanmaya çalıştığını” iddia etti.

Simerini ise “Temmuz’da Gerginlik” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün İstanbul Üniversitesi’nde yaptığı konuşmaya “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin doğal gaz sondajlarına başlaması halinde, bölgede iyi ay içerisinde, yani Temmuz’da, gerilim yaşanacağı tehditleriyle başladığını” iddia etti.

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ise konuyla ilgili açıklamasında, Türkiye’nin, Rum kesimini müzakerelerden ayrılmaya sevk etmek için gerilim yarattığını iddia ederek, soğukkanlı olunması gerektiğine işaret etti.

(İY/HÖ)