“West Capella” Sondaj Noktasına Ulaştı

SONDAJ MAKİNESİNDE FRANSIZ BAYRAĞI VAR… FRANSIZ BAYRAKLI İKİ FİRKATEYN DE LARNAKA LİMANI’NDA…

MISIR PETROL BAKANI: “MISIR İLE GÜNEY KIBRIS ARASINDAKİ BORU HATTI BİR MİLYAR DOLARA MAL OLABİLİR”

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde Total-ENI şirketleri hesabına sondaj yapacak “West Capella” isimli Panama bandıralı sondaj gemisinin dün gece, açıklanandan 2 saat önce, 11’inci parsel içerisindeki “Onisiforos Batı-1” hedefindeki sondaj noktasına ulaştığı haber verildi.

Sondaj gemisinin sözde Rum MEB’ine yönelik yolculuğuna 14 gün önce İspanya’ya bağlı Tenerife’den başladığını anımsatan Fileleftheros gazetesi, gemiye önümüzdeki 24 saat içerisinde, Limasol Limanı’nda bulunan 2 adet destek gemisi tarafından yakıt, su ve yiyecek ikmali yapılmasının beklendiğini yazdı.

Üçüncü bir geminin ise, güvenlik sebeplerinden ötürü sürekli olarak sondaj gemisinin yakınında seyir halinde olacağını belirten gazete, sondaj çalışmalarının başlamasından önce, bir dizi güvenlik tatbikatı yapılacağını ifade etti.

Sondaj makinesinin sabitleneceği noktaya gitmek için “Rum MEB”i içerisindeki 10’uncu parsel üzerinden bir rota izlediğini kaydeden gazete, bugün erken saatlerden itibaren sondajla ilgili hazırlık çalışmalarının başlayacağını ve bunların esas nokta olarak seçilen yerde yapılacağını belirtti.

Öte yandan dün gece geç saatlere kadar Türkiye tarafından denizden herhangi bir meydan okuma veya taciz gerçekleşmediğini yazan gazete, sondaj çalışmaları karşısındaki her türlü sıkıntı veya tacize karşı alınan sıkı önlemlere, Fransa’nın ihtiyatlı ancak oldukça aktif bir şekilde katkıda bulunmakta olduğunu kaydetti.

Lübnan’daki Barış Gücü’ne katılan Fransa Deniz Kuvvetleri’ne bağlı iki firkateynin, bu amaç için gönderildiğini ve ihtiyatlı bir şekilde Larnaka Limanı’na demirlediğini kaydeden gazete, bunların “Languedoc” ve “La Fayette” isimli firkateynler olduğunu ifade etti.

Gazete, 2 firkateynin, Lübnan Barış Gücü’ndeki yükümlülüklerine paralel olarak, sondaj makinesine güvenli bir mesafede, belirli aralıklarla ve ortaya çıkacak şartlara uygun devriye gezeceklerini vurguladı.

Gemilerin Larnaka Limanı’ndan ikmal yaptığını da kaydeden gazete, Fransızların ayrıca, 11’inci parseldeki sondaj sırasında ortaya çıkacak koşullara uygun olarak, havadan gözlem yapmaya ve Lübnan’daki güce bağlı uçaklarla katkı yapmaya hazır olduklarını da belirtti.

“Türk meydan okumalarının” dünden başladığı iddiasında da bulunan gazete, “Türklerin dün öğlen saatlerinde Kıbrıs’ın kuzeyinde tatbikatlar yaparken, savaş uçaklarının da sondajın gerçekleştirileceği bölge ve Ramform Hyperion gemisinin sismografik araştırmalar yapacağı bölgeye yönelik olarak, Kıbrıs’ın güneyinde uçmakta olduklarını” ileri sürdü.

Uçuşların çok yüksek irtifada gerçekleştirildiğini de kaydeden gazete, öte yandan bölgede bir Amerikan uçak gemisinin de bulunduğunu ve bundan Suriye’ye hava operasyonları gerçekleştirildiğini ekledi.

TÜRKİYE’DEN NAVTEX VE TATBİKAT İDDİASI

Öte yandan West Capella sondaj gemisinin tam da dün gece sözde Rum MEB’ine giriş yaptığı saatlerde, Türkiye’nin yeni bir Navtex yayımladığını iddia eden gazete, Türkiye’nin bu Navtex’le, önümüzdeki Pazartesi günü gerçek mermilerle deniz tatbikatları yapmak için, Kıbrıs’ın güneybatısındaki 13 bin 500 kilometrekarelik bir bölgeyi bağladığını öne sürdü.

Gazete, bölgenin bir kısmının Ramform Hyperion’un çalışma yaptığı yeri kapsadığını da iddia etti.

228 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki West Capella gemisinin, 3 bin 48 metrelik derinliğe kadar olan denizlerde sondaj yapabildiğini yazan gazete, sondaj makinesinin ise deniz tabanının altında 11 bin 433 metreye kadar ulaşabildiğini ekledi.

Alithia gazetesi ise “West Capella, Kıbrıs MEB’inde” başlıklı haberinde, West Capella gemisinin başlangıçtaki programından herhangi bir sapma olmadan “Rum MEB”ine yaklaştığını ve önümüzdeki 48 saat içerisinde matkabı indirmek için bugünden itibaren gerekli hazırlıklara başlayacağını yazdı.

Gazete, Türklerin ise 5, 6 ve 7 numaralı parsellerde askeri tatbikatlar ilan ederek, yeni meydan okumalarda bulunduklarını iddia etti.

Geminin dün akşamüzeri sözde Rum MEB’ine girdiğini, bugün sabah yakın ise 11’inci parsele girmesinin beklendiğini kaydeden gazete, Türkiye deniz kuvvetlerinin ileri sürülen tatbikatının ise “Rum MEB”indeki 5, 6 ve 7’inci parsellerin bölümlerini kapsayarak, bugün ve yarın “Rum MEB”i içerisinde gerçekleştirileceğini iddia etti.

Gazete sondajın “Onesiphoros” adını taşıyacağını da ekledi.

Politis gazetesi ise “Ön Hazırlıklarla Başlangıç… Matkap Yaklaşık Dört Güne İşe Başlıyor” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, West Capella’nın “Rum MEB”ine sorunsuz ulaştığını ve mürettebatın sondaj hazırlığı için iş başı yapacağını yazdı.

Barbaros Hayreddin Paşa Araştırma Gemisi’nin ise, Türkiye’nin güney sahillerinde demir atmış halde beklediğini yazan gazete, geminin sondajı taciz etmek için değil, “Rum MEB”inde gezinti yapmak için kullanılmasının olası olduğu iddialarını ekledi.

Haber, Haravgi’de “West Capella Geliyor ve Sondaja Başlıyor” başlığıyla yer buldu.

MISIR PETROL BAKANI: “MISIR İLE GÜNEY KIBRIS ARASINDAKİ BORU HATTI YAKLAŞIK BİR MİLYAR DOLARA MAL OLABİLİR”

Alithia gazetesi ise bir haberinde, Mısır Petrol Bakanı Tarık El-Molla’nın, Mısır ile Güney Kıbrıs arasındaki doğal gaz boru hattının yaklaşık 1 milyar dolara mal olacağını söylediğini iletti.

“egypttoday” isimli web sitesinde yer alan habere göre, Molla, Kahire’nin projenin hızlandırılması için Güney Lefkoşa ile istişare içerisinde olduğunu ve bununla Güney Kıbrıs’tan Mısır’a yerel tüketim ve ihracat için doğal gaz tedarik edilmesinin planlandığını anımsattı.

İki ülke arasındaki boru hatlarıyla ilgili anlaşmanın Ağustos 2016’da imzalandığını anımsatan gazete, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in ise boru hattının 2020–2022 yılları arasında işleve konulacağını söylediğini ekledi.