Weber: “kıbrıs Sorunu Aynı Zamanda Avrupa Sorunudur, Türkiye Yanlış Yönde”

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber, Kıbrıs sorununun aynı zamanda Avrupa sorunu olduğunu söyledi ve Türkiye’nin yanlış yönde ilerlediğini savundu.

Alithia gazetesinin haberine göre Weber, “Kıbrıs’ın bugün, AB’nin bir parçası olduğu için Türkiye ile müzakerelerde daha güçlü olduğunu” kaydederek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Kıbrıs sorununun çözümü için gösterdiği çabalarda tam destek belirtti.

Türkiye’nin AB’ye tam üye olacağını hayal edemediğini dile getiren Weber, Türkiye’nin artık AB’ye üyelik yolunda ilerlemediğini ve yanlış yöne gittiğini öne sürdü.

Weber, enerji yolunda atılan adımları desteklediğini de belirterek, “Kıbrıs’ın çıkarlarının gözetilmesi” amacıyla birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

“Kıbrıs gazının” bir yandan Avrupa için enerji kaynağı olduğunu, diğer yandan da “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin ticari istifade sağlayabileceği bir unsur olduğunu kaydeden Weber, doğalgazın Kıbrıs’a iyi bir gelecek oluşturacağını ve devletin bütçesine olumlu katkı yapacağını ifade etti.

(GE/ŞEB)