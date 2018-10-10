VTTV Şirketinin Doğalgaz İle İlgili Önerisine Rum Hükümeti’nden Yanıt Yok

VTTV (Vitol Tank Terminals International) şirketinin, doğalgaz ithali için ücretsiz iskele inşa etme ve buradan hizmet verme ile ilgili öneride bulunduğu; ancak Rum Hükümeti’nden herhangi bir yanıt gelmediği bildirildi.

Haravgi gazetesi, konunun Sayıştay Odisseas Mihailidis tarafından geçen hafta, Rum Meclisi Kontrol Komitesi’nde gündeme getirildiğini kaydederken, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, bu öneriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadığını yazdı.

Gazete, AKEL’in de konuyla ilgili Lakkotripis’e mektup gönderdiğini, ancak herhangi bir yanıt alamadığını belirtti.

