banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96519
ALTIN
231.953
DOLAR
6.0732
STERLİN
7.9834
EURO
6.9828
Sanal bet soruşturması tamamlandı
SANAL BET SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Ölü olarak bulundu
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Tutuklanan maganda sayısı 16 oldu
16 KİŞİ TUTUKLANDI
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
banner282
Flaş Haber
Ölü olarak bulundu
Kapat

VTTV Şirketinin Doğalgaz İle İlgili Önerisine Rum Hükümeti’nden Yanıt Yok

VTTV Şirketinin Doğalgaz İle İlgili Önerisine Rum Hükümeti’nden Yanıt Yok

10 Ekim 2018 Çarşamba 08:40
VTTV Şirketinin Doğalgaz İle İlgili Önerisine Rum Hükümeti’nden Yanıt Yok

VTTV (Vitol Tank Terminals International) şirketinin, doğalgaz ithali için ücretsiz iskele inşa etme ve buradan hizmet verme ile ilgili öneride bulunduğu; ancak Rum Hükümeti’nden herhangi bir yanıt gelmediği bildirildi.

Haravgi gazetesi, konunun Sayıştay Odisseas Mihailidis tarafından geçen hafta, Rum Meclisi Kontrol Komitesi’nde gündeme getirildiğini kaydederken, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, bu öneriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadığını yazdı.

Gazete, AKEL’in de konuyla ilgili Lakkotripis’e mektup gönderdiğini, ancak herhangi bir yanıt alamadığını belirtti.
 

Son Güncelleme: 10.10.2018 11:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır Zirvesi Başladı
Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır Zirvesi Başladı
Dolu Yağışı Limasol’da Etkili Oldu
Dolu Yağışı Limasol’da Etkili Oldu
Kayıplar Konusu Zamanla Kapanıyor
Kayıplar Konusu Zamanla Kapanıyor
Zuhuri Camii Avlusundaki Pazar Yerinin Yıkımına Başlandı
Zuhuri Camii Avlusundaki Pazar Yerinin Yıkımına Başlandı
“Gevşek Federasyon Müzakereleri Ete Kemiğe Bürünüyor”
“Gevşek Federasyon Müzakereleri Ete Kemiğe Bürünüyor”
Neofitu: “AB’ye Adanın Yeniden Birleşmesinde Katalizör Rol Oynasın Diye Girdik”
Neofitu: “AB’ye Adanın Yeniden Birleşmesinde Katalizör Rol Oynasın Diye Girdik”
Dolu Yağışı Limasol’da Etkili Oldu
Dolu Yağışı Limasol’da Etkili Oldu
Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan Üçlü Zirvesi Bugün Yapılıyor
Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan Üçlü Zirvesi Bugün Yapılıyor
Mülteci Teknesi Greko Burnu Açıklarında Batma Tehlikesi Geçirdi
Mülteci Teknesi Greko Burnu Açıklarında Batma Tehlikesi Geçirdi
Anastasiadis Rum Ulusal Konseyi’ni Bilgilendirdi
Anastasiadis Rum Ulusal Konseyi’ni Bilgilendirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim