Viktoras Papadopulos İki Kat Maaşla Saray’a Dönüyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceki başkanlık döneminde Sözcü Vekilliği görevinde bulunan Viktoras Papadopulos’un, yaklaşık 2 kat maaşla danışman olarak Rum Başkanlık Sarayı’nda görevlendirileceği haber verildi.

Fileleftheros, Rum Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında, AKEL ve Ekologlar haricindeki partilerin, bu görev için ödenecek maaşı da kapsayan ödeneğin serbest bırakılmasına onay vererek, Papadopulos’un danışman atanmasına yeşil ışık yaktığını yazdı.

Ödeneğin serbest bırakılmasına dair yazının bugün gönderilmesinin beklendiği kaydedilen haberde Papadopulos’un Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na, Sözcü Vekili iken aldığı yıllık 38 bin 912 Euro tutarındaki maaşın yaklaşık iki katı bir maaşla 56 bin 548 Euro’ya döneceği vurgulandı.

Gazete, Anastasiadis, bakanlar ve Meclis Başkanı’nın danışman-çalışma sayısının neredeyse 50 olduğuna dikkat çekerek, Viktoras Papadopulos’un bu görev için, Anastasiadis hükümetinin görev süresinin bitimine kadar uzatılabilecek bir yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.

Danışmanların, bağlı oldukları yetkilinin işini kolaylaştıracak bütün görevleri yerine getirmek, kendilerinden talep edilecek konularda araştırma yapma, rapor ve notlar hazırlama ve mevkilerine uygun talep edilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü olduklarına işaret edilen haberde aylık maaşlarının ise Bin 300 ile 4 bin 500 Euro arasında değiştiği ve gerekli hallerde kamu memuruna verilen miktarda dış görev ödeneği hakları bulunduğu belirtildi.