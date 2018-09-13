Videolu Şantajla Öğretmenden Yıllarca Para Alan İki Kişi Tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta, cinsel içerikli videosunu çektikleri öğretmenden, 7 yıl boyunca şantaj yoluyla büyük miktarlarda para alan iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

Politis gazetesi, iki şantajcının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılandıklarını ve davada, söz konusu öğretmenin avukatının, şantajcılara istedikleri parayı verebilmek için evine ve arabasına kadar sattığını; ayrıca bankadan kredi çektiğini söylediğini yazdı.

Haberde, mahkemenin şantajcı iki şahıs aleyhinde 6 günlük tutukluluk emri verdiği ve ciddi addedilen bu meselenin tahkikatının devam edeceği belirtildi.