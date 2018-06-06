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Verwey Anastasiadis’le Görüştü!

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Hizmetleri Genel Müdürü Maarten Verwey, dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Verwey Anastasiadis’le Görüştü!

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Hizmetleri Genel Müdürü Maarten Verwey, dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

06 Haziran 2018 Çarşamba 09:57
Verwey Anastasiadis’le Görüştü!

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Hizmetleri Genel Müdürü Maarten Verwey, dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Politis ve diğer gazeteler, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Hizmetleri Genel Müdürü Maarten Verwey’in Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le de görüştüğünü yazdılar.

Verwey’in, AB tarafından finanse edilen projelerin ilerleyişi ve ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini ve dün Anastasiadis’le bir araya geldiğini belirten gazete, Anastasiadis’in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmede Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve gerekli reformların uygulanması konularının ele alındığını söylediğini yazdı.

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LEFKOŞA BELEDİYE BAŞKANLARIYLA İNCELEME

Öte yandan Alithia gazetesi, Verwey’in Pazartesi günü, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Rum Belediyesi Başkanı Konstantinos Yorgacis ve BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la birlikte “Pedieos potamo”  (Kanlıdere)  paralelinde bulunan yaya-bisiklet yolunda incelemede bulunduğunu yazdı.

Gazete, mimar Atina Papadopulu’nun, söz konusu yaya-bisiklet yolunun ara bölgeye ve Lefkoşa’nın kuzeyine genişletilmesi projesi hakkında gazeteye açıklamada bulunduğunu ve şu an için iki alternatif proje  üzerinde çalışıldığını söylediğini aktardı.

Gazete ayrıca, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı’nın Kanlıdere projesi ve Lefkoşa’ya iki yeni geçiş kapısı açılması konusundaki açıklamalarını da aktardı.

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Son Güncelleme: 06.06.2018 13:16
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