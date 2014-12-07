Vergas’ın İfadesinin Ardından AKEL Belediye Meclis Üyesi Şarlis Ve İki İşadamı Daha Tutuklandı

Baf Arıtma Tesisi’ndeki skandalla ilgili, Baf Belediye Başkanı ve arıtma tesisi yönetim kurulu üyesi Savvas Vergas’ın önceki gün tutuklanmasının ardından, AKEL Belediye Meclis Üyesi Yorgos Şarlis ve işadamları Kiriakos Hrisohu ile Andreas Himaridis de tutuklandı.

Simerini gazetesi, Vergas’ın tutuklanmasının ardından verdiği ifadede, söz konusu 3 şahsın adını verdiğini ve bu kişilerin de, arıtma tesisindeki skandalla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını yazdı.

Gazete, Vergas’ın ifadesinde, arıtma tesisindeki skandalla ilgili AKEL Milletvekili Andreas Fakondis ve EDEK Milletvekili Fidias Sarikas’ın da adını verdiğini; polisin bu isimlerle ilgili soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.