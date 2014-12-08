Adı birçok skandala karışan ve en son Baf Arıtma Tesisi’ndeki skandalla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Baf Belediye Başkanı Savvas Vergas, suçunu kabul etti.

Fileleftheros gazetesi, Vergas’ın verdiği ifadede, yarım milyon Euro’ya yakın parayı aldığını kabul ettiğini ve içerisinde kendisinin de bulunduğu, arıtma tesisinde çalışmaları yürütecek grubun, daha fazla kazanç elde etmek uğruna ekstra çalışmalar yapılmasını kararlaştırdıklarını söylediğini yazdı.

Haberde, Vergas’ın verdiği ifadede, AKEL ve EDEK’in Belediye Meclis Üyeleri Yorgos Şarlis ile Fidias Sarikas’ın da bu duruma rıza gösterdiğini söylediği; ancak Şarlis ile skandaldaki iki diğer isim olan işadamları Kiriakos Hrisohu ile Andreas Himaridis’in serbest bırakıldığı kaydedildi. Gazete, Fidias Sarikas ile ilgili ise herhangi bir detaya yer vermedi.