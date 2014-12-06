Vergas Suçlu Olduğunu Kabul Etti

TUTUKLULUK SÜRESİ UZATILDI

BERABERİNDE BİRÇOK KİŞİYİ “YAKIYOR”

EŞİ SOFİA APOSTOLİDİ DE GÖZALTINA ALINDI

Hakkında ortaya çıkan skandallardan dolayı Baf Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Savvas Vergas’ın Baf kanalizasyon çalışmalarında yolsuzluk yapma suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor.

Rum tarafında yayımlanan gazeteler Vergas’la ilgili haberleri bugünkü sayılarında manşetlerine taşıdılar.

Simerini gazetesi “Milletvekillerini ‘Gammazlıyor’… Vergas Dün Suçlu Olduğunu Kabul Etti… Drakopulos’un İfadesinin Ardından Eşi de Gözaltına Alındı” başlıklarıyla manşetten aktardığı haberinde, dün akşam saatlerinde yeniden ifade veren Vergas’ın kanalizasyon çalışmaları kapsamında rüşvet almaktan suçlu olduğunu kabul ettiğini yazdı.

Bilgilere göre Vergas’ın iki milletvekili, bir mühendis, Baf Belediye Meclisi iki üyesinin de çalışmalar kapsamında komisyon aldığı ihbarında bulunduğunu aktaran gazete, bu gelişmelerin ardından yeni tutuklamaların olabileceğini belirtti.

Yunan müteahhit Hristos Drakopulos’un ifadesinde Vergas’ın kendisini, eşi değil de çalışma arkadaşı olduğunu söylediği Sofia Apostolidi’nin hesabına 85 bin Euro yatırmaya mecbur ettiğini söylemesinin ardından Apostolidi’nin de gözaltına alındığını kaydeden gazete, ifadesinde olayla ilgili hiçbir bağlantısının olmadığını söyleyen Apostolidi’nin bugün Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmasının beklendiğini aktardı.

Gazete bu arada Vergas, Belediye eski danışmanı Yorgos Mihailidis ve Baf Kanalizasyon Konseyi Genel Sekreteri Eftihios Malikidis’in dün tutukluluk sürelerinin 8 gün uzatıldığını yazdı.

Diğer gazeteler yaşanan yeni gelişmeleri şu başlıklarla aktardı:

Fileleftheros: “İki Milletvekilini Yakıyor… Eşinin Tutuklanmasının Ardından Komisyon Alınması Konusunda Şakıdı… Birçok Kişiyi Gammazlıyor”

Alithia: “Vergas Birçok Kişiyi Yaktı… Sorgu Memurlarına Söyledikleri Siyasi Depreme Neden Oluyor”

Politis: “Vergas İki Milletvekilini Verdi… Belediye Eski Başkanı Suçlu Olduğunu Kabul Etti ve Komisyon Alan Herkes Hakkında Konuştu… Sofia’yı da Skandala Karıştırdı”

Haravgi: “Vergas’ın Eşi de Gözaltına Alındı”