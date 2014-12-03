Vergas İstifa Etti

BAF BELEDİYESİ’NDE SEÇİME GİDİLİYOR

PARTİLER HAREKETLENİYOR

Adı birçok skandala karışan ve şu anda, Baf Kanalizasyon Konseyi’ndeki yolsuzluk olaylarıyla ilgili tutuklu bulunan Savvas Vergas’ın dün Baf Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettiği haber verildi.

Simerini gazetesi Vergas’ın istifa mektubunu avukatı aracılığıyla İçişleri Başkanı Sokratis Hasikos’a ilettiğini yazdı.

Habere göre istifa mektubunda, devam eden soruşturmalar ve gelişmelerde kolaylıklar sağlamak için istifa ettiğini söyleyen Vergas, kendisini savunmak ve masum olduğunu mahkeme huzurunda kanıtlamak için mücadele edeceğini belirtti.

Hasikos ise, Vergas’ın istifasının ardından yaptığı açıklamada, 11 Ocak 2015 tarihinde Baf Belediye Başkanlığı için seçimlerin yapılacağını duyurdu.

Politis gazetesi ise Vergas’ın istifa etmesinin ardından Rum siyasi partilerde seçim için hareketlenmelerin başladığından söz ederek, bu yönde çıkan bazı isimleri aktardı.

“BELEDİYE BAŞKANLARININ ALTIN MAAŞLARI”

Öte yandan Alithia gazetesi yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde, Belediyeler ekonomik açıdan zorda bulunduklarını ve devlet destekleri artırılmazsa çökeceklerini söylerken, belediye başkanlarının menfaatlerinin kralların menfaatleri gibi olduğunu belirtti.

Bu konuda yasal bir düzenleme olmadığını, belediye başkanlarının menfaatlerini kendilerinin belirlediğini yazan gazete, Rum Sayıştaylık raporuna göre bazı belediye başkanlarının yılda 70 bin Euro’ya vatan menfaatinin olduğuna dikkat çekti.

En yüksek menfaate yılda 70 bin Euro ile Limasol ve Baf belediye başkanlarının sahip olduğunu kaydeden gazete, en düşük menfaate ise yılda 42 bin Euro ile Livadhia Belediyesi’nin sahip olduğunu aktardı.

Habere göre Lefkoşa Rum Belediye Başkanı’nın menfaati ise yılda 65 bin 907 Euro, Larnaka Belediye Başkanı’nın da 62 bin 656 Euro.

KKTC’de bulunan bölgeler için seçilen sözde “Belediye Başkanları”nın yıllık maaşları ise şu şekilde:

“Maraş Belediye Başkanı”: 42 bin 156 Euro

“Lefkoniko (Geçitkale) Belediye Başkanı”: 28 bin 165 Euro

“Akatu (Tatlısu) Belediye Başkanı”: 24 bin 846 Euro

“Lisi (Akdoğan) Belediye Başkanı”: 29 bin 104 Euro

“Karavas (Alsancak) Belediye Başkanı”: 28 bin 164 Euro

“Lapta Belediye Başkanı”: 28 bin 164 Euro

“Kithrea (Değirmenlik) Belediye Başkanı”: 28 bin 104 Euro

“Omorfo (Güzelyurt) Belediye Başkanı”: 35 bin 130 Euro

“Girne Belediye Başkanı”: 34 bin 314 Euro.