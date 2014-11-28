Vergas Hakkında Tutuklama Kararı

BELEDİYE MECLİSİ VERGAS’IN İSTİFASINI İSTEDİ

Baf Belediye Başkanı Savvas Vergas’ın, başkanlığını yaptığı Baf Kanalizasyon Konseyi’nin karıştığı yolsuzluk olaylarıyla ilgili olarak dün tutuklandığı bildirildi.

Politis gazetesi, “Baf Kanalizasyon Konseyi’nin Pislikleri Sistemi Boğuyor” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Vergas’la birlikte belediye eski danışmanı Yorgos Mihailidis ve Baf Kanalizasyon Konseyi Genel Sekreteri Eftihios Malikidis hakkında 8 günlük tutuklama kararı alındığını kaydetti.

Kanalizasyon sistemiyle ilgili çalışmayı üstlenen şirketin büyük hissedarı olan ve yurtdışında bulunan Hristos Drakopulos hakkında da tutuklama kararı alındığını aktaran gazete, önümüzdeki günlerde başka gözaltına alınmaların daha olabileceğini belirtti.

Simerini gazetesi ise Baf Belediye Meclisi’nin dün Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos ile yaptığı görüşmede, Vergas’ın istifa etmesini istediklerini belirttiğini yazdı.