Verengarya’nın Yıkımı İçin Sekiz İhale Teklifi

Limasol’a bağlı “Polemidya”da (Binatlı) bulunan ve uzun yıllar İngilizler tarafından kullanıldıktan sonra Güney Kıbrıs’a devredilen “Verengarya” evlerinin artık “geçmişte kalacağı” belirtildi.

Lefkoşa, 26 Temmuz 17 : Limasol’a bağlı “Polemidya”da (Binatlı) bulunan ve uzun yıllar İngilizler tarafından kullanıldıktan sonra Güney Kıbrıs’a devredilen “Verengarya” evlerinin artık “geçmişte kalacağı” belirtildi.

Politis gazetesi, Limasol’a bağlı Polemidya’da (Binatlı) bulunan Ağrotur ve Episkopi (Piskobu-Yalova) İngiliz üslerinde çalışan İngiliz subaylarının ailelerinin kaldığı ve 1998 yılından beridir kullanılmayan Verengarya evlerinin yıkımının ilk aşaması için Rum Bayındırlık Bakanlığı’na sekiz ihale teklifinde bulunulduğunu yazdı.

Gazete değerlendirme aşamasında bulunan ihale bedellerinin 1 milyon 392 bin-3 milyon 356 bin Euro arasında değiştiğini belirtti.

Habere göre Verengarya evlerinin yıkım çalışmaları ve bölgede bulunan zararlı maddelerin temizlenmesi üç aşamada gerçekleştirilecek ve üç yılda tamamlanacak.

(FK/HÖ)

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