Verengaria Ve Limasol Eski Hastanesi Tepak’a Veriliyor

Lefkoşa, 12 Ekim 18 (.): Rum Yönetiminin, Rum Teknoloji Üniversitesi’ne (TEPAK),üniversite yerleşkesi kurulması için “Polemidya”daki (Binatlı) “Verengaria evleri” olarak bilinen eski yerleşimin bir bölümü ile Limasol eski hastane binasını vermeyi vaat ettiği haber verildi.

Alithia ve Haravgi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün TEPAK yönetim kurulu ve rektörlük yetkilileriyle görüştüğünü yazdı.

Habere göre Rum İçişleri, Maliye ve Eğitim bakanlarının da hazır bulunduğu görüşmede, TEPAK’ın bugün 4 milyon Euro civarında bir giderle kiraladığı 20’den fazla binadan çekilmesine ve üniversiteye 450 yataklı öğrenci yurdu, açık spor alanları, hizmet birimleri, araştırma alanları yapılması için Binatlı’daki “Verengaria evleri” olarak bilinen yerleşim içerisinde 80 bin metrekarelik alan verilmesine karar verildi.

Bunun yanında TEPAK’ın Limasol kent merkezine taşınması ve bu alanın, halen kiralanmış binalarda faaliyet gösteren fakültelerinin taşınacağı binalar inşa edilmesi maksatlı kullanılmasına da karar verildi. Bunun için, Limasol eski hastanesi arkasındaki 18 bin metrekarelik alan düşünülüyor.

(ŞA/ÖK)