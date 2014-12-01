Venizelos’un Ankara Ziyaretinden

“VENİZELOS’UN TÜRKİYE TEMASLARI OLUMLU MESAJLAR VERMEDİ. ANKARA KIBRIS SORUNUNDA GERİ ADIM ATMIYOR”

“TÜRKİYE’DEN YIL SONUNA KADAR DOĞU AKDENİZ’DEKİ FAALİYETLERİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR HAREKET BEKLENMEMESİ GEREK”

Rum Yönetimi’nin, Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos’un hafta sonu gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinden, yılsonuna kadar, özellikle de Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda Türkiye’den herhangi bir hareket beklememesi gerektiği izlenimi edindiği bildirildi.

Fileleftheros haberi “Ankara Kıbrıs Sorununda Geri Adım Atmıyor... Davutoğlu’nun Atina Ziyaretinden Beklenti Çıtası Düşük... Venizelos’un Türkiye Temasları Olumlu Mesajlar Vermedi” başlığıyla aktardı.

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Atina’ya gerçekleştireceği ziyaretin ve Samaras’la yapacağı görüşmenin, Türk tarafının Kıbrıs sorunuyla ilgili tavrı konusunda hiçbir değişiklik perspektifi yaratmadığını yazan gazete, Türk tarafının olumsuz tavrının, Venizelos’un gerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı temaslarda anlaşıldığını belirtti.

Diplomatik kaynakların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sağlık sorunlarından dolayı Kıbrıs sorununda yıl sonuna kadar hiçbir şey beklenmemesine rağmen, Ankara’nın da hiçbir harekette bulunmadan, bir sonraki yıl ne olacağını bekleyeceği değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

Gazete özetle şunları ekledi:

“Bu şartlar altında Atina’daki Davutoğlu-Samaras görüşmesinde, şu ana kadar söylenenlerin dışında farklı bir şey söylenmesi beklenmiyor. Büyük ihtimalle iki taraf Kıbrıs sorunuyla ilgili meselelerdeki farklı yaklaşımlarını not edecek.

Evangelos Venizelos, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına saldırı ve Türk araştırma gemisinin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki varlığının görüştükleri konuların anahtarı olduğundan söz etti.

Venizelos, ‘Uluslararası hukuka, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin haklarına, varlığına saygı gösteren ve müzakerelerin yeniden başlamasına olanak tanıyan yollar bulabileceğimizi zannediyorum. Bu Türk-Yunan ilişkileri için daha iyi bir ortam yaratacak ve bölge açısından da istikrar unsuru olarak işleyecek’ dedi.”

OMİRU’YA GÖRE “TÜRKİYE’YE MESAJ VERİLMESİ GEREK”

Aynı gazete, EDEK’in Baf’ta düzenlediği bir etkinlikte konuşan Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru’nun Meis adasında Yunanistan Milli Savunma Bakanı’nı taşıyan helikoptere tacizde bulunulduğunu iddia etti. Gazete, Omiru’nun “uluslararası karıştırıcı” diye nitelediği Türkiye’ye “uluslararası hukuka ve Avrupa hukukuna uyması, aksi halde yaptırım göreceği mesajı verilmesi gerektiği” iddiasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Venizelos’un Türkiye ziyaretinden beklentileri de sorulan Omiru “Türkiye’nin, Sayın Venizelos’un ziyaretinden birkaç saat önce cereyan eden davranışları dikkate alındığında maalesef olumlu bir şey beklemiyorum. Yunan Dışişleri Bakanı’nın Yunanistan’ın egemenlik haklarının ihlalini de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları konusunu da Türk yetkililerinin önüne koyacağından eminim.”