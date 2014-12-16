Venizelos Türkiye’nin Cevabını Kasulidis’e İletti

“ANKARA KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN TASFİYE EDİLMESİNİ HEDEFLİYOR”

EIDE BUGÜN GELİYOR AMA SÜRPRİZ BEKLENMİYOR

Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos’un, masadan çekilen Rum tarafının müzakerelere geri dönmek için yaptığı teklife Türkiye’nin yanıtını dün Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’e ilettiği ancak Kasulidis’in Türk tezlerini sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hukuki varlığının” ortadan kaldırılmasını hedeflediği gerekçesiyle “kabul edilemez” bulduğu bildirildi.

Alithia haberi “Ankara Müşterek İdarede Israr Ediyor... Venizelos Çavuşoğlu Aracılığıyla Aldığı Türkiye’nin Cevabını Kasulidis’e İletti... Türk Tezi Kabul Edilmez Olmaya Devam Ediyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Gazete Çavuşoğlu’nun Venizelos’a, Türk tarafının Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonların müşterek idare edilmesi, Rum tarafının tek taraflı sondajlar yaptığı ve bunun, hidrokarbon programını ileri götürecek özel bir komisyon veya bir özel şirket kurularak bir düzene sokulması gerektiği görüşündeki ısrarını ilettiğini yazdı.

Habere göre Venizelos ve Kasulidis dün Brüksel’de, AB Genel İşler Konseyi toplantısı çerçevesinde görüştü. Venizelos Kasulidis’e Rum Yönetimi’nin Türkiye’ye Yunanistan aracılığıyla ilettiği, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’den çekilmesi ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması teklifine Çavuşoğlu’nun, 12 Aralık’ta Selanik’te gerçekleşen görüşmeleri sırasında verdiği cevabı iletti.

Gazete Rum Yönetimi’nin Yunanistan aracılığıyla Türkiye’ye; müzakerelere geri dönmek için Barbaros’un Doğu Akdeniz’den çekilmesi ve Ankara’nın sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne saygısını fiilen göstermesini teklif ettiğini, ayrıca hidrokarbonlarla ilgili Talat-Hristofyas ve Eroğlu-Hristofyas görüş birliklerine işaret ettiğini yazdı, özetle şunları aktardı:

“Çavuşoğlu Venizelos’a Türk tarafın Kıbrıs hidrokarbonlarının müşterek yönetimiyle ilgili tutumunda ısrar ettiği cevabını verdi. Yani Ankara, Kıbrıs Rum tarafının tek yanlı sondaj çalışmaları yaptığı ve bunun, Kıbrıs hidrokarbon programını uygulamak üzere ya özel bir komite veya özel bir şirket kurularak bir düzene sokulması gerektiğinde ısrar ediyor.

KASULİDİS “ANKARA KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN TASFİYE EDİLMESİNİ HEDEFLİYOR”

Kasulidis Venizelos’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada ‘Maalesef Barbaros’un Kıbrıs MEB’inde yarattığı krize karşı Türk tutumu kabul edilmez olmaya devam ediyor çünkü Kıbrıs MEB’inin güneyindeki hidrokarbonların müşterek yönetimini değil, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hukuki varlığının ortadan kaldırılmasını da hedefliyor’ dedi.

Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında yayınlanan açıklamada ise Yunanistan ve Kıbrıs’ın ortak hedefinin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin varlığının, uluslararası tüzel kişiliğinin, egemenliğinin ve egemenlik haklarının korunması olduğu ve müzakerelerin 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklama çerçevesinde yeniden başlaması olduğu belirtildi.”

Fileleftheros Kasulidis’in Venizelos’la görüştükten sonra yaptığı açıklamayı okurlarına“‘Ankara’nın Hedefi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Tasfiyesi... Venizelos Kasulidis’i Bizzat Bilgilendirdi” başlığıyla aktardı.

Aynı gazete Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın Ankara’nın sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tanınmaktan vazgeçilmesi ve ardından tasfiyesi, Kıbrıs sorununun bir Türk-Yunan anlaşmazlığı, hidrokarbonları da toplumlararası mesele haline getirmek hedefiyle hareket ettiği iddiasında bulunarak bundan kaygı belirttiğini yazdı.

LİLLİKAS “ANKARA KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN TANINMAKTAN VAZGEÇİLMESİ VE TASFİYESİ YÖNÜNDE HAREKET EDİYOR”

Habere göre Lillikas Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasının Türkiye açısından, müzakere çerçevesinin Ortak Açıklama (11 Şubat 2014) olacağı anlamına geleceğini, prosedürün dörtlü veya beşli konferansa gideceğini ve ortamın da Rumlara baskı ortamı olacağını savundu.

Yine Fileleftheros “Barbaros Kalmaya Geldi... Türkiye Genelkurmaylığı Savaş Gemileriyle Refakati Yeniliyor” başlıklı haberinde ise TC Genelkurmay Başkanlığı’nın dün Deniz Kuvvetleri’ne bağlı refakat gemileri ve Barbaros’la ilgili açıklama yaptığını, bu açıklamadan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin Navtex tarihinin sona ermesine (30 Aralık) kadar bölgede kalacağının teyit edildiğini yazdı.

BARBAROS KALMAYA GELDİ

Türkiye’nin Navtex’i yenileyip yenilemeyeceğinin ve Barbaros’u bölgeden çekip çekmeyeceğinin merakla beklenmekte olduğuna dikkat çeken gazete TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bütçe görüşmeleri sırasında dün TBMM’de yaptığı konuşmadan satır başlarını “Türkiye, Kıbrıslı Türklerin haklarını Yunanistan’la birlikte garanti edeceğini söylüyor” yorumuyla aktardı.

Simerini ise “Espen Barth Eide Kısa Bir Ziyaret İçin Bugün Kıbrıs’a Geliyor... Sürpriz Beklenmiyor... Eroğlu’nun Başkan Anastasiadis’i Al-Ver Başlayacak Diye Müzakerelerden Kaçmakla Suçladığı Ban Ki Moon’a Mektubu Basına Verildi ” başlıklı haberinin büyük bölümünü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun BM Genel Sekreteri Ban’a gönderdiği ve BM Güvenlik Konseyi’nde resmi belge olarak dağıtılan mektubunun içeriğine ayırdı.

EIDE BUGÜN GELİYOR AMA SÜRPRİZ BEKLENMİYOR

Devamla BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nın bugün Ada’ya gelmesinin beklendiğine işaret eden gazete Eide’nin, ziyaretinin büyük bölümünü BM’nin Kıbrıs’taki grubu ile görüşmelere ayıracağını ancak Kıbrıslı Türk Müzakereci Ergün Olgun ve Rum muadili Andreas Mavroyannis’le de ayrı ayrı görüşeceğini yazdı.

Bu görüşmelerden herhangi bir sürpriz çıkmasının beklenmediğine işaret eden gazete edindiği bilgilere dayanarak Eide’nin Ada’yı son ziyaretinden bu yana hiçbir değişiklik de olmadığını kaydetti, özetle şunları yazdı:

“Ada’da geliştirdiği faaliyet bir sonuç vermedi çünkü ortaya koyduğu fikirler aslında reddedildi, Barbaros Kıbrıs denizlerindeki ihlallerine devam ediyor ve hiçbir tür müzakere yapılmıyor. Dolayısıyla yarın için planlanan iki görüşmenin (Olgun ve Mavroyannis ile), Eide yeni bir öneri getirmediyse –ki bu yönde bir bilgi yok- mevcut durumu değiştirebileceği değerlendirilmiyor.

Eide müzakerecilerle görüşmelerinin ardından BM’nin İyi Niyet Misyonu tarafından Ledra Palace’da düzenlenecek resepsiyonuna katılacak.”