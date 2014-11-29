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Venizelos: “Doğal Kaynaklar Kıbrıs Devletine Aittir”

Temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya gidecek olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos Türkiye’yi, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlalden vazgeçmeye” çağırdı ve “Doğal kaynaklar Kıbrıs devletine aittir” dedi.

Venizelos: “Doğal Kaynaklar Kıbrıs Devletine Aittir”

Temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya gidecek olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos Türkiye’yi, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlalden vazgeçmeye” çağırdı ve “Doğal kaynaklar Kıbrıs devletine aittir” dedi.

29 Kasım 2014 Cumartesi 10:06
Venizelos: “Doğal Kaynaklar Kıbrıs Devletine Aittir”
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Temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya gidecek olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos Türkiye’yi, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlalden vazgeçmeye” çağırdı ve “Doğal kaynaklar Kıbrıs devletine aittir” dedi.

Fileleftheros “Doğal Kaynaklar Kıbrıs Devletine Aittir... Evangelos Venizelos Bugün Temaslarda Bulunmak Üzere Türkiye’ye Gidiyor” başlıklı haberinde, Venizelos’un, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlere son vermesinin “müzakerelerin yeniden başlaması için en kolay yol olduğu” iddiasında bulunduğunu yazdı.

Gazeteye göre Venizelos “Yunanistan olarak, Türkiye gibi anavatan olarak ve garantör olarak –öncelikle de Avrupa Birliği’nin ve BM ailesinin üyesi olarak- Deniz Hukuku’na saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizme hakkına sahibiz. Kıbrıs’ın doğal kaynakları Kıbrıs devletine aittir” dedi.

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Temaslarda Bulunmak üzere Bugün Ankara’ya Gidecek Olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos Türkiye’yiSözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Egemenlik Haklarını Ihlalden Vazgeçmeye” çağırdı Ve “Doğal Kaynaklar Kıbrıs Devletine Aittir” Dedi.
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