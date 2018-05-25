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Vatandaşlık Verilmesinde Yaşanan Gecikmeler Konusunda Eylem Planı

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in, ülkede ikamet edilen yıl temelinde veya Kıbrıslı bir vatandaşla evlilik dolayısıyla yapılan ve biriken vatandaşlık başvurularının azaltılması için bir eylem planı hazırlanmasını istediği ve bu planın, bir süreden bu yana tam anlamıyla uygulanmakta olduğu ifade edildi

Vatandaşlık Verilmesinde Yaşanan Gecikmeler Konusunda Eylem Planı

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in, ülkede ikamet edilen yıl temelinde veya Kıbrıslı bir vatandaşla evlilik dolayısıyla yapılan ve biriken vatandaşlık başvurularının azaltılması için bir eylem planı hazırlanmasını istediği ve bu planın, bir süreden bu yana tam anlamıyla uygulanmakta olduğu ifade edildi

25 Mayıs 2018 Cuma 14:33
Vatandaşlık Verilmesinde Yaşanan Gecikmeler Konusunda Eylem Planı


Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in, ülkede ikamet edilen yıl temelinde veya Kıbrıslı bir vatandaşla evlilik dolayısıyla yapılan ve biriken vatandaşlık başvurularının azaltılması için bir eylem planı hazırlanmasını istediği ve bu planın, bir süreden bu yana tam anlamıyla uygulanmakta olduğu ifade edildi.

Politis gazetesi, “Gecikmeler İçin Fazla Mesai- İçişleri Bakanı Yetişmeye Çalışıyor… 2001–2008 Yılları Arasında 14 bin 386 Vatandaşlık” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum İçişleri Bakanı’nın direktifleriyle hazırlanan eylem planının 12 Eylül 2017 tarihinde uygulamaya konduğunu ve o gün itibarıyla bir dizi sebepten ötürü beklemede bulunan vatandaşlık başvurusu sayısının 4 bin 383 olduğunu yazdı.

Bu başvurulardan bazılarının 2003 yılından olduğunu kaydeden gazete, 15 çalışanın, başvuruları azaltmak için fazla mesaiye çağrıldıklarını belirtti.

Elde ettikleri resmi veriler temelinde, 23 Mayıs 2018 tarihine kadar beklemede bulunan başvuruların sayısının 2 bin 412 olduğunu yazan gazete, 12 Eylül 2017 tarihinden 23 Mayıs 2018 tarihine kadar ise, hali hazırda beklemede bulunan 4 bin 383 başvuruya bin 782 başvuru daha eklendiğini ifade etti.

Bin 782 başvurunun ise yeni veya çeşitli yerlere dağılmış başvurular olduğunu kaydeden gazete, dolayısıyla şu an 2017 yılının Eylül ayından bu yana yapılan 6 bin 165 başvurunun yüzde 39’unun beklemede olduğunu yazdı.

Eylem planının amacının, geçen Aralık ayına kadar, önceki yıllara ait beklemede bulunan başvuruların halledilmesi olduğunu kaydeden gazete, artmakta olan yeni başvuruların iş yükünü artırdığını ifade etti.

Her ay ortalama 240 vatandaşlık başvurusu yapıldığını ve bunlardan 150’sinin “M127 tipi” (ikamet yılı temelinde vatandaşlık), 90’ının da “M125 tipi” (Kıbrıslı vatandaşla yapılan evlilik dolayısıyla vatandaşlık alma) olduğunu yazan gazete, Eylül 2017’den bu yana 3 bin 340 başvurunun halledildiğini, diğer 413 başvurunun incelenme aşamasında olduğunu ifade etti.

3 bin 340 başvurudan 826’sının reddedildiğini, yüzde 3’ünün ise beklemede olduğunu veya başvuru sahiplerinin yaşlılıktan ötürü hayatlarını kaybettiğini ifade eden gazete, mevcut yasanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

2001–2018 YILLARI ARASINDA 14 BİN 386 KİŞİYE “KIBRIS” VATANDAŞLIĞI VERİLDİ

Bu arada, Rum İçişleri Bakanlığı’nın resmi verilerine dayanarak, 2001 yılından bugüne kadar toplam 14 bin 386 kişiye “Kıbrıs vatandaşlığı” verildiğini yazan gazete, bunlardan 6 bin 361’inin “M127” tipi başvuru, geriye kalan 8 bin 25’inin de “M125” tipi başvuru olduğu bildirildi.

2001’te yasanın öngördüğü ikamet yılını tamamlaması dolayısıyla kriterleri yerine getiren yalnızca bir yabancıya “Kıbrıs vatandaşlığı” verildiğini yazan gazete, 81 kişinin ise karısından veya kocasından ötürü vatandaşlık aldığını belirtti.

2001–2018 yılları arasında “M125” tipi başvurular dolayısıyla en fazla vatandaşlık verilen yılın 2017 olduğunu ve bu yıl bin 523 vatandaşlık verildiğini kaydeden gazete, 2016 yılında bin 391, 2009’da ise bin 225 vatandaşlık verildiğini kaydetti.

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“M127” tipi başvuru aracılığıyla en fazla vatandaşlık verilen yılın ise yine 2017 olduğunu yazan gazete, bunu bin 44 vatandaşlıkla 2015 yılının izlediğini, öte yandan 2018 yılının ilk beş ayında “M127” tipi başvuruyla 808 yabancı uyrukluya “Kıbrıs vatandaşlığı” verildiğini ekledi.

“İŞGAL ALTINDAKİ BÖLGELER ENGEL”

Gazete “İşgal Altındaki Bölgeler Engel” ara başlıklı haberinde ise, “M125” tipi başvurular ise “M127” tipi başvuruların ne olduğunu izah etti.

“M125” tipi başvuruların, belirli kriterleri yerine getiren ve 3 yıllık evliliği tamamlayan “Kıbrıs vatandaşlarının” yabancı uyruklu eşleri tarafından yapıldığını yazan gazete, 3 yıllık evlilik şartının, bahse konu şahsın vatandaşlığı aldığı tarihten itibaren sayılacağına işaret etti.

Gazete, Rum Yüksek Mahkemesi’nin ilgili içtihadının sonucunda, “Kıbrıs vatandaşıyla evlenip, Kıbrıs vatandaşlığı almak için başvuruda bulunan yabancıların, herhangi bir zaman zarfında Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yasadışı bir şekilde (işgal altındaki bölgeler) giriş yapmaları ve/veya burada yasadışı bir şekilde kalmaları durumunda, M125 tipi Kıbrıs vatandaşlığı verilmesine müsaade edilmediğine” vurgu yapıldı.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında 7 yıllık yasal ikamet süresini tamamlamaları halinde bu kişilerin M127 tipi vatandaşlıkla, “Kıbrıs vatandaşlığı” alma başvurusu yapmaları gerektiğini belirtti. Gazete, 7 yıllık ikamet süresinin, çocuk sahibi olmaları durumunda 5 yıla düştüğünü kaydetti.

PRODROMU “ALTIN VİZE” KONUSUNDA THE GUARDIAN’A KONUŞTU

Haravgi gazetesine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise İngiliz “The Guardian” gazetesine yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta yatırım karşılığı AB vatandaşlığı verilmesi olarak da bilinen “altın vize” sistemiyle ilgili değişiklikler konusunda bilgi verdi.

Yapılan eleştirilerden dolayı, başvuru sahiplerinin daha sıkı bir onaylanma sürecine tabi tutulacaklarının belirtildiğini yazan gazete, değişiklikler temelinde, verilecek pasaport sayısının 700’le sınırlanabileceğini ifade etti.

Prodromu, pasaport ekonomisiyle ilgili eleştirilerin haksız olduğunu da vurguladı.



 

Son Güncelleme: 25.05.2018 17:48
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