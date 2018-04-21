Vatandaşlık Verilenlerin İsimleri Gizli Kalmaya Devam Edecek!

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis’in, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı alan üçüncü ülke vatandaşlarının isimlerinin Rum resmi gazetesinde yayınlanması önerisi, Rum Meclisi’nde oy çokluğuyla reddedildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği milletvekili Yorgos Perdikis’in, Rum Bakanlar Kurulu tarafından, mevcut yasadaki kriterler dışında kaldıkları halde kamu yararına olduğu gerekçesiyle vatandaşlık verilenlerin listesinin resmi gazete yayınlanması talebinin Rum Meclisi’nce reddedildiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’a yatırım yapan yabancı uyruklu şahıslara verilen vatandaşlıkları kimlerin aldığının açıklanmasının kişisel bilgileri tehlikeye atabileceği düşüncesinin bulunduğunu, vatandaşlık verilecek kişilerin isimlerinin ise süreç başlamadan önce Rum meclisininne getirildiğini aktardı.

Perdikis’in önerisi 4 kabul, 33 ret oyuyla reddedildi.