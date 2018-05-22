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Vatandaşlık verilen yatırımcı sayısı “kısıtlanıyor”

Rum Hükümeti’nin, yatırımcılara verilen “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlıkları konusunda katı uygulamalar benimsediği savunuldu.

Vatandaşlık verilen yatırımcı sayısı “kısıtlanıyor”

Rum Hükümeti’nin, yatırımcılara verilen “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlıkları konusunda katı uygulamalar benimsediği savunuldu.

22 Mayıs 2018 Salı 08:21
Vatandaşlık verilen yatırımcı sayısı “kısıtlanıyor”

YILDA 700 KİŞİYE KADAR “KIBRIS CUMHURİYETİ” VATANDAŞLIĞI

Rum Hükümeti’nin, yatırımcılara verilen “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlıkları konusunda katı uygulamalar benimsediği savunuldu.

Fileleftheros gazetesi “Yılda 700 Vatandaşlığa Kadar” başlıklı haberinde, Rum Hükümeti’nin, “Kıbrıs vatandaşlıklarını satmakla  suçlayarak, ülkeyi  bu yönde teşhir eden kişilerin ağızlarını kapama çabası” çerçevesinde, konuyla ilgili “emniyet sübabını güçlendirerek planların yeniden gözden geçirilmesine” karar verdiğini yazdı.

Söz konusu planının “Kıbrıs Yatırım Planı” şeklinde yeniden isimlendirildiğini yazan gazete, bu çerçevedeki vatandaşlık sayısında tavan belirlediğini, buna paralel olarak sıkı denetim ve yönetim çerçevesi kurduğunu belirtti.

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Gazete Rum Bakanlar Kurulu’nun kararına göre planın 2018 yılından itibaren uygulamaya girmesiyle, başvuru kabul etme sınırını yılda 700 kişiye kadar  belirlediğini yazdı.

Habere göre son on yılda 3 bin 381 kişiye Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi.

2008 yılından bugüne kadar ise bin 685 yatırımcıya, ayrıca yatırımcı eşi ve öğrenci olan çocuklarına bin 651 vatandaşlık verildi.

45 tane de “onursal vatandaşlığın” verildiğini yazan gazete, 2017 yılının en çok vatandaşlık verilen yıl olduğunu, 503 yatırımcının ve bunların aileleri olan 510 kişinin vatandaş yapıldığını, ayrıca 2018 yılının ilk iki ayında ise 92 vatandaşlığın verildiğini belirtti.

Son Güncelleme: 22.05.2018 11:36
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