Vatandaşlık İsteyen Suriyeli Kürtlerin Eylemi Sürüyor

Vatandaşlık vermemesi nedeniyle 7 Nisan 2017’den beridir Rum Başkanlık Sarayı önünde eylem yapan Akid ve Ferhad Hasan isimli Suriyeli Kürtlerin, Rum İçişleri Bakanlığı’nın sorunlara yaklaşımını protesto için başlattıkları açlık grevi 37’nci gününe girdi.

Vatandaşlık vermemesi nedeniyle 7 Nisan 2017’den beridir Rum Başkanlık Sarayı önünde eylem yapan Akid ve Ferhad Hasan isimli Suriyeli Kürtlerin, Rum İçişleri Bakanlığı’nın sorunlara yaklaşımını protesto için başlattıkları açlık grevi 37’nci gününe girdi.

Politis “3 Aydır Başkanlık Önünde.. Aileleri Vatansız Kürtlerin Açlık Grevi 37’nci Gününde” başlıklı haberinde, Kürtlerin, 2006’da Suriye’den Rum tarafına giden Hasan ailesinin “iki ebeveynleri ve bugün yaşları 15 ile 33 arasında değişen çocuklarıyla birlikte, vatandaşlık için yaptıkları bireysel başvuruların toptan reddedilmesini protesto ettiğini yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkan Nikos Anastasiadis’e 30 Mart’ta mektup gönderen protestocular, “Rum Yönetimi’nden siyasi sığınma taleplerinin, milli kökenleri nedeniyle en baştan kabul edilmesi gerekmesine rağmen yıllardır incelenmediği” şikayetinde bulundu.

Eylemciler, Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos ve bakanlık genel müdürünün, vatandaşlık talep etmeleri tavsiyesi üzerine yaptıkları bireysel başvurulardan biri kabul edilirken, diğerlerinin toptan reddedildiğini belirtiyor.