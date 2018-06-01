Vasiliko’ya özel LNG terminali inşası için ilk adım

AVRUPA YATIRIM BANKASI İLE KODAP ARASINDA 35 MİLYON EURO’LUK FİNANS ANLAŞMASI



PETROL ŞİRKETLERİ, ENERJİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE 5 YILDA 7,8 MİLYON EURO EĞİTİM ÖDENEĞİ VERDİ

Rum Petrol Ürünlerini Depolama ve Yönetme Örgütü’nün (KODAP) Vasiliko bölgesine terminal inşası için Avrupa Yatırım Bankası’nın 35 milyon Euro tutarında finans sağlamasına dair anlaşma dün imzalandı.

Fileleftheros’un haberine göre anlaşma dün KODAP Başkanı Panikos Maleko ve Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Jonathan Taylor tarafından, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis huzurunda imzalandı.

Bu anlaşma ile Vasiliko’ya özel akaryakıt terminali inşasının başlama atışının yapılmış olduğuna dikkat çekilen habere göre, Lakkotripis bu anlaşmanın, yüzer sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisi aracılığıyla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithali, yüzer birimin güvenle bağlanacağı iskele, AİK’in elektrik üretiminde kullanabilmesi için doğal gazı santrale iletecek boru hattı v.b. gibi bir dizi kararın alındığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekti.

Sıraladığı altyapı çalışmaları için 101 milyon Euro ödenek sağlandığını da hatırlatan Lakkotripis projenin için toplamda 250-300 milyon Euro harcama yapılacağını söyledi. Lakkotripis, Avrupa Yatırım Bankası ile bu enerji projesinin finansına katılması konusunda müzakere etmekte olduklarını da belirtti. Bakan, elektrik enerjisi piyasasının serbest bırakılabilmesi için önce doğal gaz ithalinin şart olduğuna işaret etti.



Avrupa Yatırım Bankası başkan yardımcısına hitaben, önemli bir enerji alanı diye nitelediği, yenilenebilir enerji kaynaklarında da Banka’dan destek istediklerini belirten Lakkotripis, bakanlığa toplam 400 megavat üretim kapasiteli yenilenebilir enerji projeleriyle ilgili başvurular yapıldığını, bu miktarın Güney Kıbrıs’ın mevcut üretim kapasitesinin yüzde 13.5’ine denk geldiğini anlattı.Aynı gazete petrol şirketlerinin hidrokarbon alanında eğitim gören üniversite öğrencileri ve devlet memurlarının bu alanda hizmet içi eğitimleri için son beş yıl içerisinde toplam 7 milyon 800 bin Euro’luk ödenek sağladığını bildirdi.Habere göre Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne yaptığı bilgilendirmede Hidrokarbon alanında eğitim ve öğretim için 2013-2017 döneminde 5 milyon Euro harcandığını, bu yıl için de 2 milyon 800 bin Euro ödenek öngörüldüğünü kaydetti.Habere göre hidrokarbon alanındaki eğitim ödenekleri Rum Yönetimi’nin tek yanlı münhasır ekonomik bölge ilan ettiği alanda faaliyet gösteren büyük enerji şirketleri tarafından veriliyor. Eğitim programları her yıl, petrol şirketleri ile yapılan anlaşma uyarınca düzenleniyor ve şirketler paraların anlaşmada öngörülen maksada uygun harcanıp harcanmadığını denetliyor.